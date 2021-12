"Norma, yo te conozco desde hace años, sé quién sos, pero es un error muy grave llevar una bandera inglesa. Inglaterra es el peor enemigo histórico de nuestro país, y no se necesita tener ningún asesor de imagen ni nada para saberlo...", comienza el audio de WhatsApp que le envió Pablo Camogli a Norma Sawicz.

Es muy grave que nuestros representantes no sepan que Inglaterra es enemigo histórico de nuestra patria Es muy grave que nuestros representantes no sepan que Inglaterra es enemigo histórico de nuestra patria

"El año que viene se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas en la que murieron 649 argentinos, asesinados por esa bandera que vos tenés puesta. Entonces no es un problema de asesor de imagen, ni de plata, ni de remera barata, es un desconocimiento muy profundo de lo que es la patria argentina. Y eso me molesta muchísimo, te lo digo con el cariño que te tengo, sé que no tenés mala intención, pero demuestra la bajísima calidad de nuestros representantes. Lamento que seas vos la que expongas esto", continúa su mensaje.

Camogli le avisa a a la diputada: "Voy a pedir que renuncies a tu banca porque lamentablemente no estás preparada para ese cargo Norma, sos una gran militante, una luchadora, una trabajadora en los barrios, pero ese fue un error muy grave que cometiste, y los errores se pagan. Calculo que no va a pasar nada porque las cosas no las decido yo, pero sí tengo una responsabilidad ética con Misiones, con el movimiento misionerista, de exigir que nuestros representantes estén a la altura. Y un representate misionero no puede jurar con esa bandera, porque no está preparado evidentemente, te lo digo con sinceridad y con cariño".

"Sé que debe ser un momento de mierda pero cuando uno se manda una macana tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Te mando un abrazo", finaliza el mensaje.

También se expresó vía Twitter el historiador: