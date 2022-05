Y explicó: “ Hay un conflicto con dos senadoras, me da mucha vergüenza tener que plantearlo, pero es un conflicto que tenemos que resolver. Es un conflicto sobre la posición de una banca de dos senadoras y la verdad es que es bochornoso que en el Senado se den estas circunstancias y no lleguemos al diálogo”.

“Que una senadora se pare a izar la bandera y otra senadora le ocupe la banca y desista de entregarle una banca que fue asignada tiempo atrás por este mismo Senado”, agregó la senadora oficialista y pidió a la oposición que “resolvamos esta situación de la banca de las senadoras con dialogo, respeto y decoro porque la verdad que iniciar una sesión con la ocupación de una banca de una senadora porque iza la bandera. Es un papelón para todo el Senado de la Nación”.

En este sentido, Fernández Sagasti pidió seguir las reglas institucionales que tiene el Senado y respetar la asignación de las bancas porque “no podemos manejarnos como si estuviéramos no sé en qué lugar, porque ni en las canchas ocurren esas cosas”, y preguntó: “¿Qué sigue? ¿Asaltar los despachos a la noche? ¿Qué sigue, no poder levantarnos porque a otro legislador le gusta mi lugar y no nos vamos a poder levantar ni mover ni ir al baño porque vamos a estar asustados que nos roben las bancas? Es una verdadera vergüenza nunca había pasado en el Senado, que respetemos las reglas y condiciones que tenemos hace 20 años”.

Por su parte, la acusada González Riollo coincidió en que “deben primar el diálogo y las buenas prácticas”. En ese momento, la vicepresidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la interrumpió para remarcarle que las cuestiones de privilegio “no se contestan”.

“Lamentablemente no sucedió previo a la sesión donde se tienen que acordar los lugares de las bancas y no fue así donde una senadora se levanta y se ocupan las bancas”, alcanzó a defenderse la puntana. "Está contestando una cuestión de privilegio y no lo puede hacer”, la volvió a interrumpir Abdala de Zamora, que tuvo que pedir "silencio" en reiteradas oportunidades ante los gritos de los senadores en el recinto.

Pero González Riollo volvió a defenderse: “No es verdad lo que están diciendo. Me veo agraviada, donde se falta la verdad, no es asaltar ni ocupar los lugares, no es vedad eso. Cuando se falta la verdad hay que aclarar las cosas. Coincido en que se tiene que respetar la casa y me da mucha vergüenza que se este discutiendo y no hablarlo previamente y sentarse de prepo en un lugar”.

A su turno, la riojana Clara Vega pidió la palabra para realizar una cuestión de privilegio contra “toda la bancada de Juntos por el Cambio, pero especialmente a quienes tienen la voz cantante del bloque. Justamente se hizo una cuestión de privilegio por lo que pasó con mi banca”.

Además, denunció a Juntos por el Cambio que “ desde el 29 de diciembre han iniciado un acoso constante hacia mi persona. Los que hoy piden respeto, los que dicen que no se respetan las palabras acordadas, son los mismos que me acosaron previo al ingreso a este recinto y los que tuvieron enero, febrero, marzo y que tienen más horas de sentado en los canales de televisión que en las bancas”.

Y continuó: “ En marzo recibí un llamado pidiéndome mi lugar en este sector del recinto a lo que les contesto ¿Por qué razón no respetan mi lugar y mi decisión de tener un monobloque? ”, y apuntó: “La distribución de las bancas que hizo JxC es una decisión de ellos y que la senadora no se sienta ofendida porque no es una cuestión personal. Tiene que ver con el acoso constante de mensajes y ataques que he recibido en las dos sesiones que tuvimos”.

“No me parece extraño la forma en que se manejan. Que todo el mundo sepa la forma en que se manejan. No me pidieron mi lugar porque no querían que esté sentada en el medio de su bloque, así tratan a las mujeres”, cerró Vega.

Por otra parte, vale destacar que Cristina Kirchner no preside la sesión por encontrarse al frente del Poder Ejecutivo debido al viaje de Alberto Fernández a Europa. De este modo, la sesión es encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

