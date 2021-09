Es oficial: Fabiola Yañez está embarazada

Y agrega: "Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión”.

Esta es una información que viene dando vueltas desde hace semanas, justamente días después del escándalo de la foto del cumpleaños de la propia Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, fotografía que generó repudio generalizado.

En medio de ese escándalo, apareció una foto de la primera dama en su cuenta de Instagram en la que se estaba tocando su panza, dando a entender que estaba esperando un bebé.

En ese momento, desde la Casa Rosada no confirmaron ni desmintieron la noticia, y el único que aseguró que la primera dama estaba embarazada fue el periodista Jorge Rial, que en su programa 'Argenzuela' aseguró que una fuente confiable le dijo que Fabiola Yañez, efectivamente, sí estaba embarazada.

Luego, hace tan solo unas semanas, el propio Alberto Fernández también habló sobre el rumor, que no negó ni confirmó en ese momento.

“Yo fui papá hace dos meses. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa, pero a veces no se duerme. Si usted quiere la contesta, si no, no. La pregunta es: ¿Usted está preparado?”, le preguntó el periodista K, Pablo Duggan.

A lo que Alberto Fernández contestó: “Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo, te aclaro, si es esa la pregunta. Hoy me desperté, eran las 6 de la mañana... o hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma", dijo.

Noticia en desarrollo...