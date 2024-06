Emilio Monzó comparó a Javier Milei con Leandro Cositorto

Emilio Monzó opinó sobre su posición sobre el gobierno de Javier Milei

Durante la entrevista, Emilio Monzó explicó por qué motivo es crítico del gobierno de Javier Milei y qué lo llevó a tomar esa postura.

"Las formas de Milei a mi me corren todos los días. Una cosa son las formas, otra cosa son las ideas y otras cosas son la ley. Entonces yo no puedo no criticar esto que acabo de anunciar", expresó.

Como ejemplo habló sobre la Ley Bases la cual si bien consideró que "puede ser muy buena" asimismo sostuvo que "este Gobierno está lejos de poder implementar cualquier cosa".

Por esa razón, el dirigente consideró que actualmente se encuentra "en el centro". "En un lugar muy complejo, electoralmente muy difícil, pero muy crítico con la gestión", explicó.

