Lo de noviembre no es difícil, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Fijate que siempre, el peronismo, tuvo alrededor de 5 millones de votos, sumando las distintas fuerzas en las que se presentó

2015

FPV: 3.354.619

UNA (MASSA): 1.888.415

Total: 5.243.034

2017:

Unidad Ciudadana: 3.383.114

1 País (Massa): 1.028.385

PJ (Randazzo): 485.138

Total 4.896.637

2019: FDT 5.113.359

2021: FDT 2.789.022 + Vamos con vos (Randazzo) 308.264. Total: 3.097.286

En este sentido, resumió: "O sea, realmente hizo una muy mala elección porque se perdieron casi 2 millones de votos en una provincia en la que Axel Kicillof hizo una muy buena elección con María Eugenia Vidal por más de 20 puntos".

Otro dato clave, además de la pérdida de votos del Frente de Todos por casi 2 millones, están en debate los 800.000 votantes que ya no podrán elegir a opciones que no superaron el umbral de 1,5% en las PASO. "¿Adónde irán en la elección General de noviembre?", se preguntó.

Por otro lado, presentó un informe de los socios de Inteligencia Analítica -Marcelo Escolar y Sebastián Galmarini- en el que se comparó las mismas 30.000 mesas entre 2019 y 2021.

A partir de ese estudio, se concluyó lo siguiente:

"Juntos por el Cambio retuvo la misma cantidad de votos, pero el Frente de Todos solo la mitad y una parte -casi 400.000 votos- se le fue a Juntos. Estamos hablando de una zona de clase media y media alta.

Y un gran porcentaje no fue a votar en zonas de clase baja y media-baja, que es donde están los votos del Frente de Todos. Allí sucedieron varias cosas: no fueron movilizados; fallaron los intendentes y jefes territoriales; falló la CGT, enojada porque no le dieron los 8 lugares que pidió en todo el país".

Quiere decir, que la Casa Rosada intenta volver a la unidad de 2019 pero para que funcione el aparato peronista y lograr mayor efectividad, incluso con remises que lleven a la gente a votar con la boleta en mano. Otro de los problemas que no está atendiendo es el mercado cambiario y la inflación.