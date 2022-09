Toma de colegios: Padres denunciados y otra vez el PO

Los alumnos que participan de las tomas exigen que se apruebe el proyecto de "Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas" y piden “viandas dignas”.

También rechazan las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores), que consisten en prácticas laborales obligatorias establecidas por el Ministerio porteño de Educación para los alumnos del último nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, como así también mejoras edilicias y mayor seguridad.

Denuncia

Es lunes (26/9) el Ministerio de Educación porteño anunció que denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron los establecimientos.

"Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares", señaló la cartera educativa que conduce Soledad Acuña.

“Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”, recordó Acuña.

Sobre los jóvenes que hacen las tomas, la funcionaria explicó: “Van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios. No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego”.

El kirchnerismo y la Izquierda

Acuña acusó al kirchnerismo por estar detrás de las tomas: “Por los propios dichos de los chicos, algunos docentes han estado bajando línea, han estado incentivando esto. Son los legisladores del kirchnerismo que, en las reivindicaciones que les hacen decir a los estudiantes incluyen sus propias leyes. Les hacen decir a los centros que tomen las escuelas para que les voten las leyes”.

https://twitter.com/prensaobrera/status/1574541854774857728 Hoy, en 20 centros de está discutiendo tomas y pernoctes, los pibes se están cansadxs de que “Larreta no escuche” y de la situación de los colegios.https://t.co/q5i9H1AlTn — Prensa Obrera (@prensaobrera) September 26, 2022

Pero es evidente que la Izquierda también está detrás del conflicto. Desde Prensa Obrera, el órgano de propaganda del Partido Obrero, le recordaron al alumnado que “solo con el acampe y la movilización activa la juventud piquetera logró conquistar la compatibilidad del Potenciar Trabajo con la Beca Progresar para 40.000 estudiantes, frente a la ofensiva del gobierno” y les pidieron: “Continuemos ese camino”.

Y mencionan que desde la UJS y la Juventud del Polo Obrero “entendemos que solamente queda un camino: luchar contra el ajuste y tomar las escuelas”.

“La toma es el camino porque nadie nunca nos regaló nada”, concluyen.

