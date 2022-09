BlackRock, Morgan Stanley y Goldman Sachs alarmados y hay corrida bancaria en Wall Street

image.png

Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc. se están volviendo más bajistas con respecto a las acciones a corto plazo, advirtiendo que los mercados aún no han valorado el riesgo de una recesión global.

Señalando el aumento de los rendimientos reales como un obstáculo importante, los estrategas de Goldman redujeron las acciones a infraponderar en la asignación global del banco de inversión de EE. UU. durante los próximos tres meses, manteniendo la sobreponderación en efectivo. BlackRock está aconsejando a los inversores que "rechacen la mayoría de las acciones", y agregó que tácticamente está infraponderado en acciones de mercados desarrollados y prefiere el crédito a corto plazo.

“Es posible que los niveles actuales de las valoraciones de las acciones no reflejen completamente los riesgos relacionados y podrían tener que disminuir aún más para alcanzar un punto mínimo en el mercado”, escribieron en una nota los estrategas de Goldman, incluido Christian Mueller-Glissmann, el lunes 26 de septiembre. La probabilidad de recesión implícita en el mercado de Goldman ha aumentado por encima del 40% tras la reciente liquidación de bonos, "que históricamente ha indicado un riesgo elevado de caída de las acciones", escribieron.

"No vemos un 'aterrizaje suave'" en el que la inflación vuelva rápidamente al objetivo sin aplastar la actividad, escribieron en una nota estrategas del BlackRock Investment Institute, incluidos Jean Boivin y Wei Li, el lunes. “Eso significa más volatilidad y presión sobre los activos de riesgo”.

Corrida cambiaria en Wall Street

Los bancos de Wall Street registran una salida masiva de depósitos en cajas de seguridad y cuentas bancarias, en línea con la recomendación de BlackRock.

Los estrategas de Bank of America Corp., citando datos de EPFR Global, dijeron que los inversores acuden en masa al efectivo y evitan casi todas las demás clases de activos a medida que se vuelven más pesimistas desde la crisis financiera mundial.

“Lo sorprendente es que esta fortaleza del dólar está ocurriendo incluso cuando otros bancos centrales importantes también están ajustando la política monetaria a un ritmo históricamente agresivo”, escribió Wilson de Morgan Stanley. “Si alguna vez hubo un momento para estar atento a que algo se rompiera, sería este”.

Desde acciones hasta bonos, desde crédito hasta criptomonedas, los administradores de dinero que buscan un lugar para esconderse de la tormenta inducida por la Reserva Federal que azota prácticamente todas las clases de activos están encontrando consuelo en un rincón del mercado vilipendiado durante mucho tiempo: el efectivo.

Los inversores tienen US$4,6 billones escondidos en fondos mutuos del mercado monetario de EE. UU., mientras que los fondos de bonos ultracortos actualmente tienen alrededor de US$150 mil millones. Y la pila crece. El efectivo registró entradas de US$30 mil millones en la semana hasta el 21 de septiembre, según cifras de EPFR Global. Donde antes ese alijo no producía prácticamente nada, la gran mayoría ahora gana más del 2%, y los bolsillos pagan el 3%, el 4% o más.

