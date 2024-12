Viviana Canosa, ¿a un paso de El Trece?: "En estos días firma contrato"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1869385106315719032&partner=&hide_thread=false Por otros parte @vivicanosaok tiene oferta de @eltreceoficial para conducir las tardes del canal. Un magazine que debutaría en marzo. En estos días, se firmaría el contrato.

Pronto, debuta en aspen. pic.twitter.com/qrwcD68x2K — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 18, 2024

Viviana Canosa se despidió en Radio Rivadavia, pero no adelantó su futuro

El pasado viernes (13/12) Viviana Canosa le adelantó a su audiencia que el del sábado sería su último programa en Radio Rivadavia y se despidió de la emisora entre agradecimientos y críticas al Gobierno de Javier Milei. Su próximo destino en el ambiente mediático aún es un misterio.

image.png La despedida de Viviana Canosa.

A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió un extenso escrito y lo tituló "adiós y hasta luego". "Mañana es nuestro último programa y estamos felices del ciclo que hicimos", introdujo en alusión a Viviana 360 (Sábados de 8 a 11).

Orgullosos de nuestras convicciones, de comprometernos con la realidad, de decir la verdad aunque no sea negocio y de trabajar para la gente y no para el Gobierno Orgullosos de nuestras convicciones, de comprometernos con la realidad, de decir la verdad aunque no sea negocio y de trabajar para la gente y no para el Gobierno

"También quiero agradecerles por todas las visualizaciones y las repercusiones que tuvieron nuestros editoriales y entrevistas. ¡La rompimos! Hace un año y medio anticipamos todo lo que está pasando ahora y nos bancamos hasta perder el trabajo por no ser cómplices. Tenemos el placer de laburar con la convicción y con la verdad", manifestó la conductora

"¡Viva la libertad de expresión! Nos vemos muy pronto y felices fiestas. Gracias a ustedes, gracias Radio Rivadavia", concluyó Canosa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1868685865796747394?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1868685865796747394%7Ctwgr%5Eaf8bc13f1ce691b1ad8739cb5da463ecbc26ba14%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fviviana-canosa-se-despidio-radio-rivadavia-pero-no-adelanto-su-futuro-n592026&partner=&hide_thread=false Viviana Canosa luego de su último programa radial, habló en exclusiva con #SociosDelEspectáculo: “Me voy con el amor de todos mis compañeros”.@socioseltrece pic.twitter.com/BbNVpGV6lH — eltrece (@eltreceoficial) December 16, 2024

Más tarde en la jornada de hoy, Canosa dialogó con Socios del espectáculo de El Trece y confirmó su despedida de la emisora:

Terminé en Rivadavia, era lo pactado. Se adelantó un par de sábados, pero este año Martina está intensa con las fiestas, con los cumpleaños. Llega un momento en el que decís: 'No puedo más'. Estoy con proyectos lindos Terminé en Rivadavia, era lo pactado. Se adelantó un par de sábados, pero este año Martina está intensa con las fiestas, con los cumpleaños. Llega un momento en el que decís: 'No puedo más'. Estoy con proyectos lindos

"Yo me voy muy feliz. Estoy para un programa de actualidad. Me llamaron de todos los canales de aire, y creo que mi corazón está más cerca de uno. Quiero pensar, ver qué me dice mi corazón, donde más libertad me den. Ojalá haya libertad. Ahora casi no hay, la gente se autocensura. El Presidente detesta la libertad de expresión. Creo que lo dice para convencerse, pero nos quiere esclavos y sometidos", lanzó picante.

"Yo desde mi humilde lugar en cada lugar a donde fui dije lo que quise. No hay democracia sin libertad de expresión. Un presidente no puede maltratar tanto al periodismo. El gobierno es casta, la hermana es casta. Rompió el decreto de Macri y metió a la hermana como secretaria de presidencia. Está lleno de casta. Lo que se viene es heavy. El periodismo no tiene que ser cagón", sentenció.

---------

Más contenido en Urgente24:

Anuncian el regreso de una serie española muy esperada

La forma fácil de comprar productos extranjeros en Mercado Libre con envíos a Argentina

Video: Una pareja decidió tener sexo en la vereda a plena luz del día