Abran las escuelas: Pablo Rossi quedó en ridículo en LN+

Acto seguido, Rossi destacó una de las pancartas, que llamó su atención: "Ahí, a ver. ¿Me equivoqué o vi un cartel? Al cámara le digo, ¿ahí hay 'Basta de persecución ideológica', vi un cartel?". El camarógrafo apuntó su cámara a uno de los escritos, pero no era al que el conductor se refería. "Eso es lenguaje inclusivo, ayudame. No entiendo, yo hablo castellano", dijo, irónico.

https://twitter.com/somoscorta/status/1574501512155480121 "Sería interesante que aprendan cómo escribir persecución"



Pablo Rossi quiso corregir un cartel de la toma del colegio Mariano Acosta, pero estaba bien escrito. pic.twitter.com/pdRrqrU9dl — Corta (@somoscorta) September 26, 2022

Luego, exhibieron el cartel en cuestión, a partir del cual Rossi comentó, con cierta altanería:

Ah, mirá. ¿'Persecución' las dos con 'c', yo estoy viendo bien o me faltan los lentes? 'Basta de persecución política', claro. Primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe 'persecución' Ah, mirá. ¿'Persecución' las dos con 'c', yo estoy viendo bien o me faltan los lentes? 'Basta de persecución política', claro. Primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe 'persecución'

Sin embargo, el periodista de LN+ no se percató de que la palabra estaba perfectamente escrita y que no existía tal error. Tampoco sus compañeros se lo advirtieron, ya que unos segundos después mostraron otra pancarta con la misma leyenda, con la palabra "persecución" escrita de la misma manera. Rossi comentó: "Ahí está distinto, mirá. Se ve que el que hizo el cartel azul aprendió un poco más que el que hizo el otro cartel".

