El polémico apoyo de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin

¿Qué dijo la actriz sobre el fallo?

El juez brasileño consideró que no había pruebas suficientes para condenar a Darthés por el delito de abuso sexual agravado, ya que no se pudo comprobar que hubo penetración con el pene. Sin embargo, reconoció que hubo sexo oral y penetración con los dedos, lo que para Fardin constituye una violación.

“Nos dicen que vayamos a la Justicia, vamos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral y que hubo penetración con sus dedos, pero, como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010 no estaría prescripto. Hay que elegir en qué momento a una la abusan”, sostuvo Thelma Fardin en tono sarcástico durante la conferencia.

La actriz cuestionó el fallo y aseguró que “esto no termina acá”. Además, criticó al poder judicial brasileño por su falta de perspectiva de género y señaló que solo el 1% de los casos por abusos sexuales obtiene condena. Fardin estuvo acompañada por el colectivo Actrices Argentinas y sus abogados, que anunciaron que apelarán la decisión.

La actriz también hizo un llamado a las víctimas y sobrevivientes de abuso a que “no se adoctrinen” con este tipo de fallos y que sigan denunciando.

La actriz recibió el apoyo de miles de personas en las redes sociales, que le agradecieron por su valentía y su lucha. Benvenuto fue una de esas voces. El joven denunció a Jey Mammon por abuso sexual cuando tenía 14 años. Su caso prescribió en 2021 y no llegó a juicio.

