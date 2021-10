El juez Norberto Oyarbide podría ser padre después de muerto

En ese contexto, en las últimas horas apareció esa mujer, la ex novia de Norberto Oyarbide, que asegura que se conocieron cuando ella tenía 16 años y él 33.

“Estuvimos dos años juntos, después yo me fui a trabajar a Mar del Plata y cuando volví, él me dijo que no sabía lo que quería pero no me especificó”, contó Daniela Battelli, la ex del juez que fue entrevistada en el canal América TV.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, la mujer dio una noticia bomba: quiere ser madre de un hijo de Norberto Oyarbide y asegura que cumplirá "el sueño de los dos".

“Cuando nos íbamos a casar, la idea era formar una familia. Después también lo hablamos pero ocurrieron un montón de adversidades. Hasta que este 2020 comenzamos con el tratamiento”, afirmó Daniela Battelli que además remarcó que de todo hay documentos firmados.

A su vez, la mujer contó que tienen la muestra de semen del exjuez. “El tema es que cuando hacés un tratamiento de fertilización es probable que tengas mellizos. Yo les quiero preguntar a los médicos si la muestra de espermatozoides se puede separar para tener en distintas épocas”.

En ese sentido, la ex novia de Oyarbide fue consultada sobre la legalidad de hacer un tratamiento de fertilidad con alguien que ya falleció, a lo que respondió: "en nuestro país no hay nada que la autorice o no a hacerlo... Depende de lo que él haya escrito con respecto a lo que en conjunto queríamos realizar”.

“Yo con el único hombre con el que quise tener un hijo y con el que lo voy a tener es con Norberto”, afirmó.

Por otra parte, y respecto a la herencia de Norberto Oyarbide, que por el momento no tiene dueño, apareció una prima del exjuez que se declaró como "única heredera" y dudó de los dichos de la ex novia de Oyarbide: “es improbable”, sentenció.

Norberto Oyarbide, su vida y Netflix

Seguramente una historia de película o serie sería perfecta para retratar la polémica y extravagante vida del ex juez. Incluso, en 2018 el mismo contó que se habían comunicado desde la empresa Netflix "porque quieren hacer una producción".

“Han venido a verme de Netflix para hacer mi historia. Les interesó mucho. Me han alcanzado una serie de bocetos que son fascinantes. Yo no sé cómo esta gente se entera de todo esto, pero la verdad es como si fuesen personas de mi familia. Saben absolutamente todo, desde mi crianza en Entre Ríos, cómo llegué y corrí la coneja en Buenos Aires”, contó en diálogo con C5N en esa oportunidad.