El incendio liquida bosques y los vecinos, a Juan Cabandié

Mientras el ministro Juan Cabandié cargaba su cuenta de Twitter con mensajes y fotos bastante diferentes a las que llegaban y llegan del sur y que no se reflejan, por supuesto, en las quejas y reclamos, que incluso llegaron a las rutas.

https://twitter.com/paoferok/status/1475293833013252099 Te hablan por Chubut y Río Negro pic.twitter.com/NWLL2OKFCU — FERNANDA•PAOLA (@paoferok) December 27, 2021

https://twitter.com/MaraPaz79944625/status/1475258439085420549 Vista hoy desde Lago Gutierrez pic.twitter.com/Mq6U6QxXLo — María Paz (@MaraPaz79944625) December 27, 2021

https://twitter.com/MelusBarrios/status/1475282303429529601 Sos in CARADURA @juancabandie todos sabíamos la que se venía no hiciste ni una difusión para los turistas, no hay ni un plan de manejo de fuego. Esto es lo qué pasa cuando ponen a gente no capacitada en puestos políticos a DEDO. Debería darte VERGÜENZA. No alcanza a esta altura pic.twitter.com/Jt6rOLRvS5 — Melina Barrionuevo (@MelusBarrios) December 27, 2021

vcinos y brigadistas.png Las imágenes que llegan de la Patagonia contrastan con los tuits de Juan Cabandié.

vecinos.jpg Los pobladores y vecinos de la zona afecta por los incendios trabajaron codo a codo para que el fuego no alcance los hogares.

También se expresó el jefe de cuerpo de bomberos de El Bolsón, quien aseguró que bomberos se centra en tareas de prevención de viviendas y personas: "Nosotros estamos haciendo, estamos trabajando. Los bomberos entramos al tercer o cuarto día porque era netamente forestal, nosotros protegemos casas y bienes, no entramos al fuego forestal".

También en esta línea, otros referentes de instituciones señalaron que "no se ha podido sostener un trabajo todos los días con medios aéreos". En este punto, uno de ellos pidió: "tratemos de que haya paz social para que podamos trabajar bien, abocados al fueg o".

Pero la paz de los vecinos que reclaman respuestas ante el fuego y lo que ya califican de "desastre ambiental", solo podría llegar si las autoridades reaccionan.

El incendio afecta la zona de El Martin desde el 7 de diciembre El incendio afecta la zona de El Martin desde el 7 de diciembre

humo.jpg El incendio arrasa con bosques nativos.

Piden "paz social" ante el fuego y la inacción

Lisandro Lanfré, dueño de unos de los establecimientos de la zona, lamentó la difícil situación que están viviendo y señaló que no se tomaron las decisiones adecuadas para atacar los focos inicialmente.

"Se está quemando una zona de un bosque muy valioso, una reserva con una masa boscosa y un bosque espectacular, en primer lugar el desastre ambiental de lo que estamos viviendo". Resaltó que es un incendio muy grande que arrancó el 7 de diciembre con una tormenta eléctrica y desde entonces "estamos en esta situación muy compleja, el fuego tiene un frente muy grande, desde el fondo del lago Martin hasta la cabecera del lago Steffen".

Destacó que son muchos kilómetros sobre la ladera norte del cerro Santa Elena, el Santa Rita del Medio y ahora está quemando el fondo del cerro Bastión Destacó que son muchos kilómetros sobre la ladera norte del cerro Santa Elena, el Santa Rita del Medio y ahora está quemando el fondo del cerro Bastión

Manifestó que otra cabecera está poniendo en riesgo la población del Villegas, de modo que según estimó, "en línea recta debe haber tres kilómetros".

Según publicó el sitio 'Bariloche2000", Lanfré se quejó que desde que se inició el incendio ven el peligro latente y estimaban que iban a tomar las medidas correspondientes, accionando los organismos que corresponde "empezando por Parques, evidentemente no lo hicieron, no sé si subestimaron el fuego o simplemente decidieron no accionar, pero no destinaron los recursos necesarios".

Agregó que pasan partes de prensa en los que dicen que se está trabajando y mandan fotos del avión pero "en realidad no ocurrió en la medida que debería haber sido". Resaltó que hubo tres oportunidades de apagar los incendios, inicialmente y sostuvo que apagaron uno de los focos y no accionaron como corresponde en los otros dos focos. Lamentó que "siempre quisieron manejar las cosas a su modo" y "tampoco aprovecharon la primera lluvia, no actuaron y acá tenemos las consecuencias".

Lanfré responsabilizó a quienes tomaron las decisiones en el momento de accionar. "El lugar que se está quemando tiene una masa de bosque y combustible que puede estar mucho tiempo prendido", resaltó y agregó que el viento lleva hojas quemadas y permanentemente caen cañas colihue y otras ramas y hojas. " Una vez que lo agarra el viento lo tira y desplaza a kilómetros, es un riesgo latente de que se formen focos secundarios", dijo y agregó que su establecimiento se dedica a turismo, ganadería y actividades forestales y hace unos 10 días están preparados porque "somos conscientes que el fuego nos va a llegar".

Favio Monsalves, grupo de vecinos autoconvocados, brindó precisiones sobre el trabajo que están realizando para tener un cortafuegos, que se sume al natural del río. "Si quiere pasar estarán las motobombas, bomberos del otro lado", explicó y agregó que están "todos unidos, hay mujeres laburando con la comida, asistiendo a bomberos, muy unidos, da orgullo de toda la gente que se sumó a ayudar".

Fabio nació en Villegas y resalta que le genera angustia, impotencia y bronca no contar siquiera con un avión, "lo único que tenemos acá son los vecinos, los bomberos que vinieron a apoyar el lugar en caso de que el fuego nos ataque, eso es conmovedor".

"Estamos preocupadísimos por la situación", dijo José Coreano, vecino de El Manso Medio. Contó que vive en el lugar hace 5 años y rompió en llanto al expresar su impotencia por lo que está ocurriendo. "Pagás los impuestos, hacés las cosas bien y así te cuida, no sé qué esperan, que perdamos todo lo que tenemos", lamentó y agregó que empezó con tres focos que podrían haber controlado en su momento pero "jugaron con la naturaleza, con el tema de la lluvia". Agregó que " es el patrimonio de todos lo que se está perdiendo, porque no se ponen las pilas, no lo valoran".

Enfatizó que necesitan ven el helicóptero y el avión trabajando en el incendio porque "no alcanza con los pibes que tienen trabajando por turno".

humo2.jpg El incendio avanza sin control y anuncian que se vienen días complicados.

3.000 hectáreas de bosque nativo arrasadas por el fuego

A través del informe del Comando Operativo de Emergencias (COE) de las 18:00 de ayer, se informó que la superficie afectada por el incendio en la zona del lago Martin/Steffen asciende a unas 2972 hectáreas.

También resaltaron las dificultades para acceder, por lo que se despliegan sólo los recursos factibles de evacuar ante la posibilidad de un avance descontrolado del fuego.

En tanto, Pablo Albornoz, comisionado de fomento de El Manso, señaló que vienen dos días muy complicados en el incendio que se encuentra a unos 4 kilómetros de la población. El viento podría complicar la situación y hacer necesario la evacuación de la zona por lo que trabajan concientizando a los vecinos...