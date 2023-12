Por otro lado, todavía no hay definiciones en la Cámara Alta sobre la posición que tendrán algunos bloques respecto al DNU presidencial. Por ejemplo, el senador nacional Víctor Zimmermann (UCR) afirmó este viernes 22/12 que todavía el partido y él en lo personal, todavía no tiene una postura tomada sobre el mega DNU de desregulación de la economía.

“Estamos tratando de leer y analizar qué significan esas 300 reformas, que tienen implicancia en la cuestión económica, productiva, en la salud y en el empleo”, dijo el senador en una entrevista con Futurock.

“La posición la tomaremos en el bloque”, expresó el radical, al tiempo que aclaró que “habrá que tener la paciencia necesaria, analizar punto por punto y en ese camino estamos. No me parece que tengamos que adelantar cuestiones si no las tenemos resueltas”.

Así las cosas, y aunque las autoridades del Congreso prometieron informar "en los próximos días" los nombres que integrarán la Bicameral de Trámite Legislativo, hasta este viernes 22/12 no hay ninguna definición al respecto sobre la comisión que tendrá el deber de analizar si el Ejecutivo cumplió con los requisitos de forma (como los plazos y que no se traten materias prohibidas por la Constitución nacional) y sobre todo si está justificada la “necesidad” y la “urgencia”.

Sesiones extraordinarias

Por otro lado, en las últimas horas también trascendió que además del DNU, el Presidente de la Nación enviará varias leyes al Congreso y la idea del libertario es que estos proyectos puedan ser tratados en sesiones extraordinarias.

En ese sentido, según pudo saber Urgente24, el Poder Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias la semana próxima, específicamente después de la navidad; ya que la idea de Javier Milei es que para el 5 de enero del 2024, los legisladores nacionales ya estén sesionando.

Sin embargo, históricamente el mes de enero es el mes más difícil para sesionar extraordinarias, e incluso, una fuente parlamentaria dijo a Urgente24 que "más allá de que vaya a estar la convocatoria, puede ser posible que haya, si acaso, algún trabajo de comisiones en los primeros días de enero, pero la realidad es que dudo que antes del 15 de enero haya sesión extraordinaria", describió.

Así las cosas, esa convocatoria a extraordinarias comprendería, según lo previsto por La Libertad Avanza, la marcha atrás de la quita del Impuesto a las Ganancias, una Ley de blanqueo, la eliminación de las PASO y un proyecto para reformar el Código Electoral y se logre la implementación de la Boleta Única.