El Dibu ataja todo: Nuevo Ciudadano Ilustre de Mar del Plata

Te comiste el mundo, Dibu

El Dibu estaba en el escenario tranquilo, con la seriedad y firmeza que lo caracteriza. Aunque no tardó en demostrar esa soltura que tantos partidos lo hizo ganar. Cuando se le preguntó al respecto de los objetivos en Qatar 2022 no dudó en mencionar a su Capitán “Mi sueño era darle un título a Leo Messi en la selección, como cada uno de los chicos, es el mejor del planeta. Mi sueño final como arquero y deportista es darle al mejor jugador del mundo el título del Mundial para que no haya dudas de que es el mejor jugador de toda la historia”.