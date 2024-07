"El culo del mandril": Javier Milei en Neura Media fue visto por el 3% de sus suscriptores

Milei explicó que quiere llevar a 0% la inflación, que es su objetivo: "Quiero destruir la inflación. Con 0% consigo el equilibrio macroeconómico, entonces vuelo el cepo".

"Soy un genio"

Milei se autotituló el mayor reformador estructural de la historia argentina, y le dedicó a sus críticos variados epítetos:

"idiotas",

"imbéciles",

"brutos",

"malintencionados"

"ignorantes".

(A Axel Kicillof lo llamó "bestia", además de comunista. Al "centrismo bien pensante" le dijo que "son una mierda funcional a los hijos de puta". De CFK dijo que es "una bestialidad" lo que posteó sobre Caputo más confundido que turco en la neblina).

Milei afirmó que está tan bien diseñado su ajuste que la economía argentina cayó menos que con Eduardo Duhalde / Jorge Remes Lenicov, que las jubilaciones están mejor que en el final de Alberto Fernández y que por delante se encuentra la prosperidad porque, para empezar, las empresas iniciarán la reposición de sus stocks. No es lo que escucha Urgente24 entre las empresas pero... bueno, él es el Presidente.

Milei cree que en 6 meses la Argentina ya ofrece 'brotes verdes' (¡No! eso ya se vivió con Mauricio Macri y los malditos brotes nunca crecieron). Alejandro Fantino le dijo que era cierto, que las terminales automotrices no dejan de vender unidades 0 Km a crédito.

Milei dijo que serán 4.000 las reformas estructurales en su mandato y que la Argentina será "el país más libre del mundo".

Embed Delira. No tiene idea de lo que dice. Es bruto y está desquiciado. pic.twitter.com/lrqk1b9Oj0 — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 19, 2024

Embed - Esta semana querían vender el dólar en 1800 Y LES DEJAMOS EL CULO COMO UN MANDRIL, POR ESO ESTÁN CALIENTES. Por eso apareció el osito traidor (Teddy K) tratando de generar quilombo para que suba"







MILEI COMPLETAMENTE DESPOJADO DE SUS PRENDAS. @JMilei pic.twitter.com/QFhdqc7ztM — Agarra la Pala (@agarra_pala) July 19, 2024

El culo del mandril

Gran parte de la No Entrevista (Alejandro Fantino no se comportó como un periodista sino como un fan de Milei), el Presidente, además de gritar, afirmó que fue víctima de un ataque. Entonces, por un lado, retomó sus enojos con Banco Macro y hasta con un accionista en particular. Lo hizo de una manera estúpida porque cualquiera que conoce el mercado financiero conoce que ese accionista no toma las decisiones operativas de esa casa bancaria. Que lo digan Ricardo Roa o Santiago Fioriti, en el diario Clarín, quienes imitan a Carlos Pagni en su inquina contra Sergio Massa, vaya y pase pero que lo afirme el Presidente y economista... provoca cierta pérdida de credibilidad en todo lo que dijo después....

Luego de castigar 2 veces en media hora al banco, Milei avanzó contra quienes "lo atacaron" (no identificó) porque "esta semana querían llevar el dólar a $1.800 pero les dejamos el culo como un mandril. Teníamos con qué doblegarlos... ¿Te das cuenta? En 2 semanas, 2 ataques y ganamos las 2 veces, el culo como un mandril", reiteró.

También dijo que sus críticos son "analógicos que como la pifiaron se dedican a tirar mierda".

Luego él se declaró "bilardista" y que su gabinete es "resultado puro, el que no funciona se va. Nicolás Posse era amigo mío desde hacía 12 años y mirá lo que pasó".

A Posse lo consideró un embudo, y que su salida logró que el gobierno "volara" porque Guillermo Francos es un ministro coordinador y delega: "Yo te pongo de 9 pero no hacés goles, te quiero pero te saco".

La deuda 2025

Javier Milei habló de la teoría de la "solvencia intertemporal" y que por eso no sólo ya giró a New York los intereses de los vencimientos de enero 2025 sino que el 'rollover' del capital ya lo tiene garantizado. Sin embargo, luego él dijo que "si todo llega a salir mal" (¿?) "tengo abrochado las REPO".

(Un REPO es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado.)

Según Fantino, esas declaraciones tendrán impacto en el mercado.

Desde Urgente24 lo único que quedó en claro es que Javier Milei fue reprobado por el FMI, se queja del director para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, pero el Fondo respaldó a su funcionario. Utilizando palabras de la ex novia de Milei, la diputada nacional Lilia Lemoine, el Presidente tendrá que sobar la quena en WDC. Los cuestionamientos de Milei a Valdés de ser socialista y de integrar el Foro de Sao Paulo sólo pueden ser interesantes para la prensa paraestatal. Por ejemplo:

Embed | El presidente Javier Milei (@JMilei) dijo toda la verdad sobre el FMI: "La gente tiene que saber la verdad; el jefe de la emisión del FMI fue el ministro de Bachelet, que es Foro de Sao Paulo. El Fondo Monetario le permitía todo a Massa porque el gobierno anterior era Foro… pic.twitter.com/bokiNUjB9e — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 19, 2024

Según Milei no se entiende la suba del riesgo país.

A propósito de 2025, Fantino le contó que en la Provincia de Córdoba le habían dicho que la popularidad de Milei llega a 70% y que, entonces, no necesita alianzas.

Milei le respondió que no puede ser "ingrato en la vida", que hay que recordar a quienes marcaron el ascenso y mencionó a Patricia Bullrich. ¿Será candidata a senadora nacional en CABA?

Acerca de la visita de diputados de La Libertad Alianza a los presos de lesa humanidad, respondió: "Yo no lo hubiera hecho pero los libertarios somo así, pueden hacerlo, yo no lo defino". Fue el único momento del diálogo en que Fantino -en el fondo un 'woke' vergonzante- amenazó con no estar de acuerdo.

Acerca del Mercosur dijo que no lo va a romper porque se lo explicó el diputado nacional Fernando Iglesias. Milei se declaró muy bien impresionado por el profesor de volleyball presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Baja, le pidió a Fantino que lo invite. Milei dijo que Iglesias le explicó que hay que usar al Mercosur como una plataforma para venderle a Europa. (¿...? Chocolate por la noticia).

Macri y gobernadores

Fantino le preguntó a Milei por Mauricio Macri, quien le respondió que había querido llamarlo pero no había podido.

Luego aclaró que tiene buena relación con Macri ("Tengo la mejor con él, le reconozco que la 1ra. semilla la plantó él, luego fue Espert. No salió porque al final se rodeó de gente inútil pero lo intentó").

Aparentemente va a llamarlo en los próximos días.

Alejandro Fantino

El director de Neura Media no resulta objetivo ni incisivo en sus diálogos con Javier Milei. En el inicio de la entrevista se definió como amigo de Milei. O sea que fue un diálogo entre amigos, no un trabajo periodístico.

No son diferentes los otros entrevistadores estables de Milei (4 en LN+ y 1 en TN). Quizás sea la condición que impone Milei para entrevistarlo.

Pero el "Contame hermano!" y "Yo te conozco mucho Javo" o "A mi vos nunca me mentís" no fue para 'aliviar la tensión' sino que es fue identificarse como simpatizante de La Libertad Avanza. Es más, en 2 ocasiones se le escapó y dijo "Nosotros"... blablablá. Al final de la película se sabrá cómo le fue. En su reciente intento de convencer a Juan Schiaretti de darle volumen a Milei, no le fue bien según comento 'el Gringo' después.

Última: la promoción del titular del Ministerio Público Fiscal de CABA, Juan Bautista Mahíques, fue empalagosa.

