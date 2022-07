El caso Nora Dalmasso quedó sin culpables tras juicio

Sin embargo, la acusación y el caso en contra del empresario se cayó este martes al mediodía cuando el fiscal de la causa en Córdoba, Julio Rivero, aseguró en su alegato que no había prueba suficiente para sustentar su teoría sobre un sicario contratado por Macarrón, el principal sospechoso del crimen de Nora Dalmasso. “No puedo sostener que la mató un sicario no porque no hay prueba sino porque hay prueba de que fue consentido. El sexo consentido hecha por tierra un acuerdo crimina”, dijo el fiscal y sorprendió a todos en la sala, tras un largo alegato en el que apuntó el accionar de los funcionarios judiciales que se encargaron de trabajar en la escena fresca.