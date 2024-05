El asesino invisible mató a tres personas en Santa Fe

image.png Si la llama de los artefactos no es completamente azul, el equipo funciona mal.

Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina mueren en promedio 250 personas al año por inhalación de monóxido de carbono. Entre los síntomas más comunes se encuentran mareos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, falta de aire, desmayo y convulsiones. Ante estos indicios se debe ventilar el ambiente e ir al hospital o centro de salud más cercano.

Por las muertes, Aire entrevistó a la arquitecta y gasista matriculada, Cecilia Scotta, quien dijo que si la llama de los artefactos no es completamente azul, el equipo funciona mal. La especialista contó que la mayoría de los accidentes con monóxido de carbono ocurren en viviendas de alquiler y no en la casa propia, "Porque uno va a vivir esta casa y a lo mejor no sabe si las cosas están hechas como corresponden".

