Nati Jota cumplió años y un reconocido periodista la sorprendió con un romántico regalo

“Realmente yo no me sentí marginada de chica pero cuando repasé dije hay algo donde yo recibí un montón de agresión”, manifestó y añadió: “Yo pensé que era normal”.

Además, la conductora del programa reconoció que mediante una conversación una amiga suya le dijo: “La verdad que boluda ahora que lo decís no sé por qué tanto con vos”.

Y más tarde sumó: “Era a mi a la que bardeaban siempre. Pero bueno no sé yo como que lo tomaba y respondía y por otros motivos y por otras cosas no me sentía así de marginada y no lo padecí. Pero existía esa agresión y bardeo constante”.

