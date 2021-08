Eduardo López chicaneó al Gobierno: "Es poco afortunado..."

Y agregó, a modo burlón:

Él en un escritorio dirá ‘uy, tenemos 5 millones’… Bueno, no, yo me sentaría con el señor López y le explicaría la dinámica. Él en un escritorio dirá ‘uy, tenemos 5 millones’… Bueno, no, yo me sentaría con el señor López y le explicaría la dinámica.

¿Cómo inició todo?

Eduardo López expresó en Radio Mitre que el Gobierno tenía “5 millones de dosis guardadas en heladeras” y calificó la situación como “un fracaso del sistema”.

EN VIVO | Carla Vizzotti dará una conferencia de prensa a su regreso de Rusia

A modo de respuesta, Carla Vizzotti negó la acusación y explicó el proceso que atraviesan las dosis desde que bajan del avión hasta que llegan a cada centro de vacunación.

No es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Es un proceso sostenido, cuando hay un ingreso muy grande de vacunas la diferencia entre las vacunas aplicadas y recibidas se agranda, especificó. No es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Es un proceso sostenido, cuando hay un ingreso muy grande de vacunas la diferencia entre las vacunas aplicadas y recibidas se agranda, especificó.