Luis Lacalle Pou busca calma política dentro de la coalición

Yo la respaldo totalmente porque el problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás

Etcheverry aclaró que no piensa renunciar y que el problema principal de esta situación es la forma en la que un líder de la coalición pide públicamente su renuncia:

No ha sido por los caminos correspondientes, porque si no se estaba de acuerdo con mi forma de trabajar dentro del INISA, se podía haber pedido lo mismo de otra manera, porque ha expuesto mi nombre de una forma que no se me ha respetado

¿Qué opina Lacalle Pou?

Si bien el presidente de Uruguay se mantiene alejado del conflicto, el miércoles 25/08, en una rueda de prensa, aseguró que él nunca puso en duda la continuidad en el cargo de la directora proveniente del Partido Nacional en el INISA.

También informó que mantuvo una conversación con Manini Ríos sobre esa situación. “Obviamente uno necesita armonía en el gobierno, necesita actuar en equipo”, dijo, y añadió que cuando hay “malos entendidos” ocurren “distorsiones de funcionamiento”.

Hacia la unidad de la coalición

Dejando los conflictos del INISA a un lado, Lacalle Pou tiene en agenda unir a la coalición para hacerle frente al referéndum que busca derogar varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue aprobada en julio de 2020 y es pilar de la administración del jefe de Estado.

Se estima que este referéndum se lleve a cabo en junio de 2022.

Para el senador Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, fuerza política que pertenece al Frente Amplio, oposición al gobierno de Lacalle Pou; si se deroga parcialmente la LUC, se dará “un debilitamiento del gobierno” y se “fortalece al movimiento popular y en particular al Frente Amplio”, que “queda mejor parado para el proceso político posterior”, dijo en una entrevista al semanario uruguayo Búsqueda.

Hace referencia a futuras elecciones aunque aclara que en caso de que se revoquen los artículos de la LUC, no significa que el Frente Amplio se asegure un triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, expresando que para eso “falta mucho tiempo”.