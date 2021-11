Diego Lagomarsino, polémico: "¿Le podés pegar un tiro?"

https://twitter.com/lilroodri/status/1458973706680778755 se olvido de hacer esto lagomarsino pic.twitter.com/V3ScMjC8sF — Lil Rodri (@lilroodri) November 12, 2021

Pero no fue el único momento en el que Lagomarsino hizo ese tipo de comentarios. El pasado domingo 31 de octubre fue entrevistado por el abogado y conductor radial, Tomás Rebord, devenido en humorista e influencer, y le recomendó a una persona del control:

No prestes el arma. Si te la piden, no la prestes. Te soy sincero. No hagas esa boludez aunque sea tu jefe el que la pida No prestes el arma. Si te la piden, no la prestes. Te soy sincero. No hagas esa boludez aunque sea tu jefe el que la pida

En ese programa, El Método Rebord, que se emite por YouTube, dio detalles de su relación con Nisman: "De lo que cobraba la mitad se la tenía que devolver, yo le devolvía el 50 por ciento del sueldo".

"El primer día que hablamos de la relación laboral me habló del 50 por ciento de la devolución del sueldo, la mitad se la tenía que devolver. Cuando nos juntamos para hablar del trabajo me dijo 'vas a ganar cierto monto y la mitad me la vas a tener que dar'", reveló.

También dijo que "a la empleada doméstica le dijo que no le aumentaba el sueldo porque la iba a llevar a trabajar a la UFI AMIA. Yo no ganaba una fortuna. Le devolvía el 50 por ciento. Cobraba el 5 día hábil descontaba los impuestos y lo que quedaba la mitad se la ponía en un sobre y se la enviaba".