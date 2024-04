Dengue: PBA reparte repelentes y pide intervención de Nación

Como hay escasez en el mercado de este producto, se vende en el mercado paralelo (Mercado Libre, sobre todo) a precios ridículamente caros. Según Lousteau, esto se debe a "una falla del mercado" producto de la "inacción del Gobierno". Los libertarios, en cambio, responsabilizan a las "miles de regulaciones del comercio internacional y nacional".

Soluciones del Gobierno nacional ante este problema: cero.

Repelente gratis contra el dengue en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el Instituto Biológico "Tomás Perón", perteneciente al Ministerio de Salud provincial, fabrica un repelente que en 2023 alcanzó su mayor producción histórica, superando los 13 millones de mililitros.

Esta notable producción se distribuye en hospitales y a través de programas ministeriales en toda la extensión del territorio bonaerense, como parte de las medidas preventivas contra el mosquito Aedes aegypti.

Aunque el producto no está disponible para la venta comercial, se destina a operativos de abordajes territoriales en los barrios donde se identifican focos epidemiológicos, según informó el Ministerio de Salud provincial.

El gobierno de Buenos Aires aguarda la aprobación de una ley en la Legislatura que convertiría al Instituto Biológico en una empresa con participación mayoritaria del Estado. Esta transformación permitiría incrementar la producción de medicamentos y posicionar a la provincia en el mercado farmacéutico, según destacó el comunicado oficial.

Dengue: Murió un joven de 13 años

Un adolescente de 13 años murió en el Hospital de Niños Eva Perón de la ciudad San Fernando del Valle, de Catamarca, tras contraer dengue.

El joven, identificado como Santiago Ismael Barrionuevo, había ingresado con su padre al hospital el fin de semana y allí se confirmó su muerte, tras una hora de maniobras de reanimación.

Según informaron fuentes judiciales, el informe arrojó que el adolescente habría sufrido un cuadro de “insuficiencia cardíaca compatible con dengue”.

El pasado sábado profesionales médicos del SAME trasladaron al adolescente al hospital y el padre contó que su hijo tenía síntomas desde hacía cinco días.

El ministerio de Salud de Catamarca informó que la provincia ya superó los siete mil casos de dengue en lo que va de año y que entre el 18 y el 24 de marzo se registraron 1.012 nuevos casos.

Sobre el total de casos registrados hasta el momento, 4.372 fueron considerados autóctonos, 54 importados y 2.588 están en investigación.

Esta muerte se suma a otra conocida ayer, que causó mucha conmoción: María Victoria De La Mota, la esposa del golfista argentino Emilio Domínguez, falleció en San Luis tras contraer dengue. La mujer tenía 33 años.

Dengue: "No usar aspirina ni ibufrofeno”

El ministro de salud bonaerense enfatizó que el 85% de los contagios de dengue no se produce “en el transporte público, en el trabajo, en la calle, en una plaza” si no en las casas: “El Aedes aegypti no está en la calle, no es que uno sale a comprar algo y viene un mosquito. El dengue se cría en recipientes donde se acumula agua".

Ante el panorama de enormes filas en las guardias, Nicolás Kreplak sostuvo: “ Hay que hacer reposo, quedarse en casa, mucha hidratación y bajar la fiebre con paracetamol, no usar ni aspirina ni ibufrofeno”.

“Lo más importante igual es no ser picado y para eso hay que poner mosquiteros, usar repelente, espirales, ropa larga y, como mencioné, no tener lugares que acumulen agua”, aclaró.

En la provincia de Buenos Aires hay más de 25 fallecidos y según el ministro, son personas que tuvieron síntomas de riesgo y no acudieron rápidamente a la urgencia.

Por último, acerca de cómo afecta el mosquito días después, Kreplak destacó: “Aproximadamente a partir de cuando empieza la fase de recuperación, ya no contagia. Los anticuerpos empiezan a producirse en el cuerpo y eso neutraliza al virus. Así que más o menos a partir del día 10 al 14 la viremia desaparece”.