Cuota Alimentaria: "70% de los hijos no recibe de sus padres lo necesario"

El hombre en cuestión "hace 5 meses tiene deuda alimentaria. De alguna manera él pagaba, pero insuficientemente. Pagaba lo que quería, por decirlo de algún modo, no lo que se le estableció como obligación alimentaria. Y entonces nos pareció que si el señor podía hacer frente a un traje y a lo que significa bailar todos los días en el corso, podía también cumplir con lo que le faltaba cumplir para sus hijitos, repito, de 3 y 6 años".

arabera.webp Ará Berá 2024. En verdad, la palabra guaranín es Aravera y significa “luz brillante, rayo”.

El corso

Macarrain: "Ni bien se tomó la medida de la que hablamos, se libraron los oficios justamente a los organizadores del evento, notificándoles este impedimento para el hombre. Si él hubiese cumplido, de inmediato se levantaba la prohibición. Pero no lo hizo, entonces seguramente se quedó con las ganas de ir a ver el corso".

Por otro lado indicó que esta "noticia no nos pone contentos porque en realidad hay mucha cuota alimentaria incumplida. Tristemente son muchísimos los niños que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas y cuyos padres en muchos casos lo pueden hacer y sin embargo no lo hacen", remarcó. Y agregó "tenemos que buscar, en ese sentido, conocer el caso lo mejor posible y tratar de que esa medida judicial y esa orden se cumpla".

La verdad es que hay cada vez más padres incumplidores o cumplidores de manera parcial. La obligación alimentaria, la cuota alimentaria como la conocemos, es una deuda muy grande, no solo de los padres sino socialmente. Es una cosa que no nos asusta tanto y, sin embargo, yo me atrevo a decir que un 70% de los hijos no recibe adecuadamente por parte de sus obligados lo necesario para vivir. Y esto va cada vez en aumento, ¿no? Porque la situación actual, la situación que atravesamos, las realidades son cada vez más difíciles. Van dificultándose y todo consigue para que los niños no vean satisfechas sus necesidades, a veces esenciales, a veces mínimas. a verdad es que hay cada vez más padres incumplidores o cumplidores de manera parcial. La obligación alimentaria, la cuota alimentaria como la conocemos, es una deuda muy grande, no solo de los padres sino socialmente. Es una cosa que no nos asusta tanto y, sin embargo, yo me atrevo a decir que un 70% de los hijos no recibe adecuadamente por parte de sus obligados lo necesario para vivir. Y esto va cada vez en aumento, ¿no? Porque la situación actual, la situación que atravesamos, las realidades son cada vez más difíciles. Van dificultándose y todo consigue para que los niños no vean satisfechas sus necesidades, a veces esenciales, a veces mínimas.

----------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Gran Hermano: la extraña e impensada reacción de Furia ante la eliminación de Lucía

Actriz reveló que tenía miedo de trabajar con Guillermo Francella

La firme postura de Jimena Barón con Daniel Osvaldo por su "salud mental"

Gerardo Romano reveló que sufre una grave enfermedad