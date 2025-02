Cumpleaños de CFK: El (¿frío?) saludo de Axel Kicillof

Desde el sector de Kicillof se enfocan en la construcción de un armado que lo robustezca políticamente antes de las elecciones 2025, y le asegure un apalancamiento tal que lo catapulte al sillón de Rivadavia en 2027.

El mismo Kicillof dijo: "Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa".

El peronismo hace tiempo que viene crujiendo en busca de un liderazgo que se disputan Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

"Kicillof no apunta apunta a (la elección legislativa) de 2025 sino a 2027 y contener al kirchnerismo. Y le viene muy bien esta diferenciación que se está visibilizando con Cristina para cautivar no sólo a peronistas no K sino también a aquellos que por ahí no hubieran votado nunca a CFK", analizó Federico Aurelio, director de la consultora Aresco.

Recordemos que cuando fue la elección de la presidencia del PJ, desde el cristinismo le habían cuestionado públicamente al gobernador bonaerense que no se posicionara a favor de CFK. Él respondió, contundente: "no me interesa disputar la interna del PJ ni directa ni indirectamente". Y pidió "unidad" en el peronismo, algo que, de momento, no ha ocurrido...

CFK cumple 72 años: Los saludos en X

Muchos dirigentes del peronismo saludaron a CFK en el día de su cumpleaños. Algunos de los mensajes:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gerpmartinez/status/1892220477088669748&partner=&hide_thread=false Hace poco te tuvimos en Rosario. Miles y miles de compañeros y compañeras te expresamos nuestro afecto personalmente.



Hoy más que nunca @CFKArgentina queremos abrazarte y desearte lo mejor.#CristinaCumple pic.twitter.com/mHZfItJlHt — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/wadodecorrido/status/1892213124490572054&partner=&hide_thread=false Con el amor de todo un pueblo, ¡feliz cumple, @CFKArgentina! pic.twitter.com/Ac3spgyxtv — Wado de Pedro (@wadodecorrido) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/florcarignanook/status/1892047488841859331&partner=&hide_thread=false Es pasado, presente y futuro.

Es remera, bandera, tatuajes y la esperanza de un futuro mejor.



Ni la proscripción ni la persecución van a lograr tapar la alegría de los días más felices junto a @CFKArgentina



Feliz cumpleaños, compañera y conductora #CristinaCumple pic.twitter.com/Cr0bgZCyMa — Florencia Carignano (@florcarignanook) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mayrasmendoza/status/1892049807469945180&partner=&hide_thread=false Las palabras sobran cuando hay tanto para agradecer. Los últimos años felices, la responsable de un gobierno en el que la dignidad no fue un privilegio de unos pocos.



Feliz cumple a la que sigue siendo la única esperanza del pueblo argentino. @CFKArgentina ♥#CristinaCumple pic.twitter.com/ZOUJyPe4L3 — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Naty_Zaracho/status/1892212559840673895&partner=&hide_thread=false Feliz cumple a la que siempre estuvo con el pueblo @CFKArgentina



Si naciera 20 veces, 20 veces volvería a estar con vos! pic.twitter.com/NuThua2fUG — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/marianorecalde/status/1892197943437901849&partner=&hide_thread=false Ante todo, militante peronista. Feliz cumpleaños compañera @CFKArgentina pic.twitter.com/YdLb6xmC1G — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuciaCorpacci/status/1892185346344997036&partner=&hide_thread=false Feliz cumple a la más valiente!! @CFKArgentina pic.twitter.com/8ryOmcxh7S — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) February 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CrisAlvarezRod/status/1892185390573928847&partner=&hide_thread=false Nos enseñó a luchar con coraje, amor y convicción para defender los derechos del pueblo argentino y la soberanía de nuestro país.



¡Feliz cumpleaños, @CFKArgentina! pic.twitter.com/BZhS3eYfSZ — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) February 19, 2025

