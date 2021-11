Cristinismo provincial vs. Juntos nacional, ¿y el peronismo?

Finalmente sucedió. En líneas generales, las estructuras territoriales funcionaron y empujaron para que el oficialismo pueda celebrar una derrota digna que, de todas maneras, abre un abanico de lecturas y llevarán a una reconfiguración de fuerzas.

De todas maneras, no podrá pasarse por alto que en la geografía donde más fuerte se ha hecho el kirchnerismo hay un debilitamiento de su representación. Cuando ocurre la saturación o el hartazgo resulta clave la renovación. Para eso son las PASO. Al clausurar el debate interno, todo se congela, se estratifica, y en política eso es debilidad.

Fernando Espinoza, y los intendentes Fernando Gray, Eduardo Bucca, Martín Insaurralde, Juan Zabaleta, Gustavo Menéndez, Verónica Magario, Ariel Sujarchuk, Leonardo Nardini, y Juan Pablo De Jesús. Foto NA Intendentes Fernando Gray, Eduardo Bucca, Juan Zabaleta, Gustavo Menéndez, Ariel Sujarchuk, y Juan Pablo de Jesús; ministros Martín Insaurralde y Leonardo Nardini; vicegobernadora Verónica Magario.

No K

Los municipios gobernados por el peronismo que mejor elección hicieron, fueron aquellos que no se los puede identificar de pura cepa K.

En la 1ra. Sección Electoral la mayor distancia entre Todos vs. Juntos ocurrió en Malvinas Argentinas, no en José C. Paz pese a la muy buena elección que realizaron los de Mario Ishii. En Malvinas se hace fuerte el actual ministro de Infraestructura provincial, Leonardo Nardini, incorporado al gabinete de Axel Kicillof con el objetivo de darle mayor injerencia a los jefes territoriales.

Igual que Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, quien desde la Jefatura de Gabinete se encargó de oxigenar a Intendentes y candidatos 'sin tierra'. Uno de ellos, que compitió en la zona oeste del Gran Buenos Aires reconoció:

Todo lo que le pedimos a Insaurralde para la campaña lo cumplió. Todo lo que le pedimos a Insaurralde para la campaña lo cumplió.

No es un dato menor. El hombre fuerte de Lomas empezó a construir su propia estructura desde esta elección. Tiene intendentes aliados en su zona de influencia -la 3ra. Sección Electoral-, y ahora deberá conseguir más volumen en la 1ra. Sección Electoral, donde cuenta como aliado a Federico De Achával, el joven alcalde de Pilar (curiosidad: tienen el mismo consultor de comunicación, santafecino). Achával es otro de los que mejoró entre la PASO y la elección general.

achaval_y_kicillof.jpg Federico de Achával con Axel Kicillof.

“El humor social no cambió de forma sustancial desde setiembre a esta parte, ¿por qué el resultado sería distinto?”, coincidían la mayoría de las fuentes consultadas con contactos directos en los territorios.

A la respuesta se le puede adicionar un factor que venía siendo planteada desde este mismo espacio hace varias semanas: el nivel de compromiso que tomara cada intendente para ir a la búsqueda de quienes no votaron y convencerlos para que lo hicieran. Primer ejemplo por qué cada cual atendía su juego. Hubo diferencias a lo sucedido en las PASO.

Las medallas

Todos han trabajado, incluso los movimientos sociales, en el 'peinado del padrón' a los fines de saber quienes no fueron a votar y los llevaron. Quienes no habían contratado vehículos sí lo hicieron y quienes lo habían hecho lo reforzaron (Uber para todxs).

Para los jefes comunales, ganar sus distritos es clave en la discusión que ya se ha iniciado acerca de la reconfiguración de las coaliciones.

Las medallas de combate, para los 'barones del conurbano', son el triunfo y, sobre todo, la diferencia que obtengan. Son sus cartas de presentación. La llave que hace sonar sus teléfonos con mayor o menor intensidad.

El domingo a la noche se apilaban en los celulares la información que llegaba de distintos distritos.

“Arrasó el Peronismo en Malvinas Argentinas”,

“En Merlo la lista de Gustavo Menéndez ganó por 15 puntos”;

“Rotunda victoria de la lista de Ariel Sujarchuk en Escobar”;

“Mayra Mendoza: Teníamos que construir una victoria y lo logramos, ganamos”;

“José C. Paz: Con una amplia diferencia, Ishii consolida su liderazgo y suma la 39 victoria consecutiva”.

La lista sigue.

Conclusión: Los intendentes del Frente de Todos querían dejar claro que ellos fueron los artífices de la recuperación de los votos.

Incluso le reconocen a Sergio Massa haber acercado a la campaña a Antoni Gutierrez Rubí y su campaña positiva del SI.

Otra vez: estamos hablando de 500.000 votos recuperados, faltan 2 millones.

Axel Kicillof

"Se trabajó entendiendo el resultado de las PASO y el enojo de mucha gente que en 2019 nos había acompañado, con todos los intendentes movilizados para hablar con los ciudadanos”, afirmó Leonardo Nardini.

Gabriel Katopodis, ministro y jefe político de San Martín fue por la misma línea:

“En la PASO perdimos por 4 puntos y medio, pero hubo una reacción de todos como militantes".

"Habíamos perdido la calle, porque la pandemia nos había metido en las casas, pero volvimos al mano a mano; la clave fue volver a conversar con la gente”.

No parece ser la mirada que tienen en la cercanía de Axel Kicillof. Su jefe de Asesores adjudicó la suba de votos a la gestión de su amigo: "Desde las PASO cambió el humor social y eso tiene que ver con el avance de la vacunación, que nos llevó a una vida más normal; el hecho de tener medidas de cuidado más laxas en esta elección permitió mayor celeridad y que la gente vaya en un número más alto”.

Por lo que se ve, las heridas del desembarco de los jefes comunales en el gabinete provincial aún no cerraron.

martin insaurralde.jpeg Martín Insaurralde.

En los días transcurridos entre la elección y el acto que preparó el gobierno para recordar el 17 de noviembre comenzó a crecer un reclamo entre intendentes y gobernadores.

En 2023 las candidaturas deberán resolverse en las elecciones primarias, de la misma forma que lo hizo Juntos por el Cambio.

El mensaje, por ahora en nacimiento, asoma como el primer atisbo de rebelión a la figura de CFK. Su propia voluntad para imponer candidatos ya no será suficiente.

Juntos por el Cambio se consolida como una fuerza nacional.

El 'cristinismo' se reduce a una fuerza del Gran Buenos Aires.

El peronismo tiene la palabra sobre su propio destino.

Y nunca hay que subestimarlo. Aunque lo hayan llevado a morder el polvo de su peor derrota.