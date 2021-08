"Néstor reestructuró la deuda en el 2005, reestructuré yo la parte que había quedado en el 2010 y llegamos al 2015 con el endeudamiento más bajo de la historia", recordó Cristina. Y agregó: "hoy se cumplen 2 años de la renuncia del ministro Dujovne, ¿se acuerdan de aquel que tomaba whisky en un programa de televisión? Dijo públicamente cuando recién iniciaba su gestión como ministro, que nuestro Gobierno había dejado un nivel de endeudamiento mínimo".

"Los que son macristas, los que son de Cambiemos, ¿por qué son? ¿Hay razones? ¿Pueden invocar derechos, garantías, ideas, símbolos? No, ¿saben qué es? En su gran mayoría es el odio hacia al otro, al que no quieren. Y creo que esto debe cambiar en la Argentina, debemos poder decir por qué queremos esto", lanzó CFK.

Luego vino una fuerte defensa a Alberto Fernández: "en todo este tiempo que le ha tocado gobernar a Alberto, un tiempo muy duro, se la pasa atajando penales, es un partido que no se pudo jugar, hubo que salir a atajar penales con la pandemia, con el IFE, el ATP, con la ley para que no desalojen... Hay que reflexionar sobre estas cosas, y que podamos superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio, de la negación del otro".

"Necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos, por eso Alberto yo te pido que no te enojes ni te pongas nervioso, cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza Nacional y Popular, los errores y transgresiones se magnifican y exacerban para indignar mientras se ha ocultado descaradamente la entrega de un país".

"Te advertí lo que iba a pasar, nada nuevo bajo el sol", ironizó Cristina Kirchner,

"Los errores o fallas que uno puede cometer, todo saben de qué estoy hablando. Si una hermana mía hubiera dicho que 'Cristina blanqueó 35 millones de dólares' yo no estaría acá. Y sin embargo no hubo ningún escándalo. O si mi hermana hubiera dicho 'Cristina es una falsa, tiene dinero en el exterior', sería un escándalo. Nada de eso ocurre", continuó, en referencia a lo que había dicho Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri.

"El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores. Me gustó mucho el tuit de La Cámpora, anda bien con los tuits La Cámpora...con la foto de la cena del endeudamiento, una cena de 35 millones de dólares. Aprendamos que quienes militamos en política necesitamos de la organización, de la militancia, de la territorialidad, de la representación popular", continuó la vicepresidenta, en otro guiño a La Cámpora.

"Por eso Alberto, tranquilo, poné orden donde tengas que ponerlo, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante", finalizó Cristina Kirchner.

kicillof-cristina-alberto.jpg Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la Isla Maciel (Foto: Télam).

"Mirando la tele vi el regreso del ex presidente, y me llamaba la atención después de tanto tiempo transcurrido de su gobierno, cómo puede ser que nunca ningún periodista, ningún medio, nunca le pregunten cuál fue la razón, qué explica, que universidades, hospitales, casas terminadas, no se inauguraran. Es muy difícil comprenderlo", comenzó Axel Kicillof su discurso, fustigando directamente al gobierno de Mauricio Macri.

"No sólo estamos terminando esas obras que dejaron plantadas sino que estamos terminando todas las que dejó sin hacer el Gobierno anterior", agregó Kicillof.

Previamente, Sergio Massa hizo un repaso sobre los logros de la gestión de Alberto Fernández y fustigó a la oposición: "hoy pretenden cambiándose de domicilio, y escondiéndose detrás de memes y fotos, engañar a la gente. Pero lo que se vota es si priorizamos la inversiones publica y el desarrollo argentino, o el pago de deuda como hicieron esos cuatro años".

"Necesitamos que nos ayuden, no podemos avanzar si los que están enfrente sólo piensan en cómo poner palos en la rueda (...) estamos pidiendo el respaldo a un proyecto de país", agregó el presidente de la Cámara de Diputados.

"Quiero pedirle a los argentinos: no volvamos para atrás", finalizó.