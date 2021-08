Alberto Fernández y sus encuestas: 10 claves y 1 bozal

¿Quién organiza comidas en la Quinta Presidencial de Olivos que no conozca el Presidente?

¿El problema consiste en que en Olivos se organizan comidas que no debían organizarse y que el Presidente desconoce o el problema es que en Olivos se incumplan las órdenes del Presidente?

Si en Olivos se organizan comidas que el Presidente no impide sabiendo que no debían organizarse ¿por qué el Presidente espera que los electores no expresen su disgusto en las encuestas de opinión pública?