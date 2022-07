Cómo sigue Sergio Massa y su agenda productiva

Permanencia y agenda productiva

Terminó un fin de semana cargado de tensión y versiones cruzadas sobre los cambios en el Gabinete nacional, donde en un momento se llegó a confirmar en off the record la elección de Sergio Massa como jefe de Gabinete. Pero finalmente eso no ocurrió y al menos por ahora Juan Manzur seguirá siendo el jefe de los ministros de Alberto Fernández.