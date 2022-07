Domingo 03/07: Todos miran a Sergio Massa

Sergio Massa en el run-run dominical de políticos y periodistas. Si se desplaza o no de la Cámara de Diputados de la Nación. Si será o no Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación o tal vez superministro de Economía, blablablá. Si Juan Manzur permanece o no en el gabinete de colaboradores, etc. etc. Todos los cronistas están preparados para salir a hacer guardias en la Quinta Presidencial en Olivos o las oficinas de la avenida Libertador y Montevideo que acostumbra utilizar el Frente Renovador, la fuerza política que dirige Massa. La expectativa es de un cambio de gabinete más amplio que la renuncia de Martín Guzmán y su equipo.