CGT (¿fracturada?), CTA y organizaciones marcharán al Congreso: "Héroes o traidores"

Además, criticó a Javier Milei "por un capricho de Terminator. No sé si han visto el video, es una cosa de locos tener un Presidente que se ha convertido en el hazmerreír del mundo. Se hace el estadista fuera del país y, después de los videos de ayer, creo que se ha perdido todo el respeto por la embestidura presidencial".

Por otra parte, Pablo Moyano les advirtió a los senadores: "El día miércoles a partir de las 9 de la mañana, todos los trabajadores, jubilados y todos los sectores de la sociedad que se vean afectados si sale la ley nos concentramos en la Plaza Congreso para decirles a todos los senadores que todavía están dudando su voto que piensen que tienen una oportunidad histórica".

"O se convierten en héroes de la Patria o van a ser los traidores, porque van a perjudicar a nuestro pueblo", concluyó.

CGT, ¿fracturada?: El artículo 62

Esta protesta no contará con la adhesión institucional de la CGT por la negativa de los llamados "gordos" de los grandes gremios de servicios y los "independientes", de buen diálogo con todos los gobiernos, de promover otra acción en contra de la gestión libertaria, tras los dos paros nacionales y otras tantas marchas.

Cabe recordar que la 'desaparición' del artículo 62 de la Ley Ómnibus aprobada en Diputados provocó preguntas y suspicacias. Urgente24 informó que la CGT logró, en silencio, que desaparezca dicho artículo ¿Cómo fue que ocurrió eso mientras todos miraban al RIGI? Dicen que Lisandro Catalán, mano derecha del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, es el interlocutor con el 'movimiento obrero organizado', los 'orgánicos'.

Ahora, en la Ley no se mencionan más las 'cuotas de solidaridad' -que se establecen en las convenciones colectivas de trabajo para que los obreros no afiliados a los sindicatos realicen un aporte a éstos últimos por su tarea de representación en la negociación laboral- y solo se habla de no sancionar el salario de quienes participan de un conflicto sindical.

El primer texto complicaba a la CGT para la recaudación por ese concepto, muy importante a medida que crecen los trabajadores no sindicalizados ante la incapacidad de los sindicalistas 'orgánicos' de una reforma laboral que interese a los empleadores para la contratación efectiva.

Sin embargo, en el texto que obtuvo un polémica dictamen de mayoría en el Senado de la Nación e irá al recinto en 1 semana, desapareció ese artículo 62.

Ley Ómnibus: Debate el Senado y hay optimismo en el Gobierno

Ayer, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó para el próximo miércoles (12/06) a las 10 de la mañana a la sesión para que el Senado trate la Ley Ómnibus y el paquete fiscal, iniciativas que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Se espera que los cambios devuelvan los textos corregidos a Diputados.

En el oficialismo hay optimismo: creen que la norma será aprobada. Así lo expresó anoche el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, y en igual sentido se manifestó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en declaraciones que realizó a lo largo de la semana.

