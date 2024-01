CFK dejó una deuda millonaria que Milei deberá pagar

El enojo de Karina Milei se debe a que la vicepresidencia tiene a disposición las unidades oficiales de la FFAA argentina, pero creen que CFK "desconfiaba" de los pilotos de la Fuerza Aérea que operaban las unidades oficiales que solían trasladarla hasta el Sur, por lo que habría decidido alquilar los aviones de YPF, cuyo alquiler debe ser costeado por el Ejecutivo.

De todos modos, la desconfianza de CFK con los pilotos de la FFAA no eran casuales. Ya que la ex vice tuvo inconvenientes en algunos vuelos. La más reciente tuvo lugar a mediados de 2021 cuando la entonces Vice intentó trasladarse hasta Río Gallegos en un un Learjet 35 -una aeronave de menor tamaño que se utiliza para verificar radio ayudas- pero antes del despegue se bajó disconforme porque no le habían avisado de una escala previa y cuando observó las dificultades de los pilotos militares para "cerrar" la puerta de la pequeña unidad.

Tras ese incidente, CFK empezó a utilizar más asiduamente los aviones de la petrolera administrada en ese entonces por La Cámpora.

Respecto a los viajes de CFK en avión privado, y tras un un pedido de acceso a la información pública realizado por Clarín al anterior Gobierno se contabilizaron:

-Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, 17 viajes, 1 con el Learjet 60 y 16 con el Embraer 550. Sin embargo, una investigación del diario La Nación reveló que fueron 59 los traslados que hizo Cristina en las aeronaves de YPF durante la gestión que la tuvo como vicepresidenta.