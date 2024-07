Caso Loan: Cámara Gesell y TV irresponsable, rumores de bebés vendidos y de chats borrados

También ordena "a los medios masivos de comunicación locales y Nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y o el nombre de los menores de edad, con excepción de la victima L.D.P, como así también la eliminación, anulación, borrado y/o desactivación de todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, link, historiales, sitios, vínculos, y/o motores de búsqueda que relacionan la imagen y/o el nombre de los menores involucrados en autos con notificación al Ente Nacional de Comunicaciones y a la oficina de Prensa del Poder Judicial de la Nación a los fines de su toma de razón y cumplimiento".

Y le advierte a los abogados y operadores judiciales no revelar cuestiones de menores de edad en la causa.

goya.pdf

"Se encargaba de los trámites" (venta de bebés)

A 44 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, una vecina del pueblo 9 de Julio afirmó que la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava era "la encargada de hacer los papeles para la persona que quería vender o regalar a sus hijos".

"Acá la conocen todos porque ella siempre estuvo metida en el ámbito del municipio. El pueblo es chico y se escucha todo, todo se sabe. Antes de la desaparición de Loan se escuchaban los rumores y se corría de que ella se dedicaba, por decirlo así, a ubicar niños de gente que no los podía mantener", expuso una tal Julieta.

"También se la vinculó con una madre que había vendido a su hijo y que Caillava le había hecho los papeles, el trámite digamos. Esto era lo que se comentaba, es el rumor que se corría", agregó en diálogo con C5N.

"Me enteré porque lo conozco (al chico). No la voy a nombrar a la madre que tuvo a la criatura porque es una persona muy conocida mía, pero bueno, esto ya viene hace rato", aclaró y agregó: "Tengo entendido que la madre no podía mantener al chico y ahí estuvo la intervención de Caillava".

En otra entrevista televisiva ella agregó: "Conozco el caso de una señora de Buenos Aires que compró un bebé de 9 de Julio, y Caillava fue la encargada de hacer los papeles para que lo anoten como que esa mujer lo parió. Era un bebé que la madre no lo podía tener y lo vendió. Hoy en día ese bebé tiene 25 años y ya es papá".

"Hace 11 años lo escucho, pasa que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar", agregó Julieta, aunque aclaró que no lo pude atestiguar con pruebas.

La vecina de 9 de Julio indicó que "quizás ahora no tanto, pero antes sí se regalaban chicos" y que "era como común. Nunca hubo una intervención social de la provincia de Corrientes. Lo sé bien claro porque mi marido, por ejemplo, viene de una familia que a él lo regalaron, y ya tiene 32 años".

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo citó a Julieta a declarar en los tribunales de Goya.

"Después de la nota con un medio, la Policía Federal vino a mi casa, me dijeron que la jueza había visto mi entrevista y que lo que yo había dicho era muy importante para la causa, entonces me citaron al juzgado a hacer mi declaración", indicó la mujer.

Julieta estuvo almorzando con el excomisario Walter Maciel el día de la desaparición de Loan: “Él estaba comiendo frente a mi mesa, desde las 14 hasta 15.30, 15.40. Estaba con un policía... Nos cayó tan mal la noticia del nene desaparecido que no podíamos ingerir bocado y él seguía comiendo como si nada”.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, confirmó este viernes que durante las primeras horas de búsqueda de Loan Danilo Peña "se actúo mal" y se lamentó ante la declaración del comisario Walter Maciel: "Creí que iba a aportar datos, pero no dijo nada".

caso loan3.jpg 3 detenidos que son noticia en el caso Loan.

Arzobispado católico

Desde el Arzobispado de Corrientes difundieron que la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz se unió al clamor provincial que reclama justicia y aparición con vida de Loan Danilo Peña.

La Comisión de Justicia y Paz (CJP) es un organismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana conformada por laicos y cuenta con el asesoramiento del padre Cristian Soto, designado por el Arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik. Su referencia es el Pontificio Consejo Justicia y Paz.

"En medio de tanto dolor, la CJP celebra que los correntinos se movilicen con perseverancia y compromiso, a una sola voz, por este reclamo que ya es exigencia y que trasciende banderas partidarias o intereses sectoriales".

"Preocupa a esta comisión que, lamentablemente, se sigan reiterando hechos semejantes sin que se activen oportunamente las alertas y procedimientos establecidos por las normativas vigentes, entorpeciéndose así el esclarecimiento de los mismos con la celeridad que amerita esta aberrante laceración de la dignidad humana".

"Ante esta realidad, repudia las desapariciones, las violencias, las complicidades e interpela a los funcionarios del Gobierno en sus diferentes estamentos y a las fuerzas de seguridad a comprometerse con firmeza, transparencia y celeridad en la búsqueda de justicia que pueda llevar a encontrar con vida a Loan"..

"Por todo ello, la Comisión Arquidiocesana suma su oración a la del pueblo correntino por la aparición con vida de Loan; suplica que se establezca pronto la verdad, actúe con celeridad la justicia y luego se activen los recursos para la reparación del daño que este drama provoca en el alma de nuestro pueblo".

Chats borrados

A 43 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, detectaron mensajes borrados en el celular del excapitán de la Armada, Carlos Pérez, uno de los detenidos por el caso.

Una de las incógnitas tiene que ver con quién los eliminó porque en ese momento, el imputado estaba preso.

La desaparición del menor fue el 13/06 y el 14/06 fue el hallazgo de un calzado de Loan, sospechándose que lo instaló Laudelina Peña a pedido de alguien. Los mensajes eliminados son de ambos días.

También el ahora ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, el jefe de la Policía, estaba detenido.

¿Hay un 3ro. oculto?

Trascendió que Pérez envió un llamativo audio señalando que estaban “hasta las manos”, e incluso brindó detalles de lo ocurrido durante el famoso almuerzo en la casa del abuelo del joven desaparecido.

"Yo estuve con él, estuvimos hablando todo, compartimos el almuerzo, así que estamos hasta las manos", señala el polémico audio enviado por la red de mensajería instantánea WhatsApp a un contacto agendado como 'Tri Tri'.

------------------------

Más contenido en Urgente24:

Outlet ofrece zapatillas de marca a solo $35.000: Dónde queda

Gastón Edul 'atendió' a un periodista chileno que se burló de la derrota argentina

Festejan los ahorristas: Estos bancos subieron las tasas de los plazos fijos

1era. cautelar contra Ganancias: Un gremio frenó su restitución