Live Blog Post

Dana: “Me gatilló en la cabeza y la bala no salió”

Su relato comenzó completando los minutos que no quedaron grabados en las filmaciones, en las que se ve que Reina la sigue durante varios metros hasta que acelera el paso y logra agarrarla.

“A partir de ahí siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos fueron tres veces. Yo recuerdo que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, que no podía. Gatillaba, gatillaba y la bala no salía”

Según su relato, al principio la mujer creyó que la pistola con la que la amenazaba era de mentira.