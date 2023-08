Carlos Ménem, el muerto que "parla", y la dolarización

En ese sentido, Rodríguez dijo que "el gran problema no es dolarizar sino despesificar". "Al cambio de hoy hay unos 40 mil millones de dólares equivalentes en pesos que nadie quiere y son la causa de la inflación crónica que vivimos. Son pasivos del BCRA mayormente respaldados por las famosas Leliqs que no valen nada" (...) "hay que rescatar esos pesos y el gobierno no tiene nada de valor para dar a cambio y ahí está el problema". Por eso, considera que "despesificar es posible" pero que "probablemente haya que hacerlo de a poco, empezando por la Base Monetaria lo que costaría unos 10 mil millones dólares". "Luego las Leliqs (contraparte de los Plazo Fijo). Una fracción importante de los Plazo Fijo está en manos de entes estatales. Esa parte podría recibir un bono. Para el resto habría que colocar deuda o vender activos estatales. Si se hace un ajuste fiscal de verdad, la deuda argentina subiría de precio en los mercados.", aseveró Rodríguez.

En contraposición, Llach dijo que el concepto de "Despesificar de a poco" es "otro espejito de colores". "Hay dos opciones para "despesificar de a poco": (1) los pesos tienen tipo de cambio fijo con los dólares o (2) no tienen tipo de cambio fijo. En el caso (1): "Vengan de a poco, pero por cada 1000 pesos yo a todos les voy a dar 1 dólar". ¿Vos esperarías para ir? Claro que no. Entonces hay una corrida contra las escasas reservas y se acaban. Es lanzar una convertibilidad sin reservas". explicó.

El ex vicepresidente del Banco Central indicó que en el segundo caso "a medida que voy consiguiendo dólares, voy retirando pesos, a precio de mercado". "Es bastante mejor. Peeeero: como los precios ya estarían en dólares en algún momento (¡ésta es la clave: la unidad de cuenta!) en ese momento desaparecería la demanda de pesos", informó NA.

