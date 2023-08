Dolarización: Diferencia clave entre Epstein y Ocampo

El asesor de Javier Milei, Darío Epstein, en comunicación con Jorge Lanata en Radio Mitre, mencionó que la dolarización no se puede hacer hasta que no haya dólares. Algo que contrasta con Emilio Ocampo, autor de uno de los proyectos de dolarización y que estos días anunció que se sumaba al equipo de trabajo de Javier Milei, dice en su propuesta que no hace faltan dólares para dolarizar.