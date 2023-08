El Papa creó un Instituto y designó a Zaffaroni como directivo

Eugenio Zaffaroni y Roberto Gallardo

Roberto Gallardo es el juez que el año pasado mantuvo un enfrentamiento con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por una orden para que replegara a la Policía de la Ciudad de intervenir en todo lo relacionado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue luego de una represión a la manifestación de militantes que se congregaron en la casa de la exmandataria para apoyarla luego del pedido de condena del fiscal Diego Luciani.

Pero tanto el juez Gallardo como Eugenio Zaffaroni son muy cercanos al kirchnerismo Pero tanto el juez Gallardo como Eugenio Zaffaroni son muy cercanos al kirchnerismo

De hecho, el ex miembro del máximo tribunal se expresó en múltiples ocasiones con declaraciones a favor de la actual vicepresidenta y en contra del macrismo. Y con un perfil más bajo, Gallardo viene de pelearse con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, entre otras cosas por otro fallo contrario que ordenó la suspensión del sistema de reconocimiento facial porteño.

"Designo para el período 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado Instituto a los Profesores Doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco", sostiene el manuscrito del Papa Francisco publicado por la oficina de Prensa de la Santa Sede.

En tanto, sobre el juez porteño, la resolución dice: "Designo para el período 2023-2028 como Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) al Juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina".

El Papa con Roberto Andrés Gallardo cuando el juez le regaló su libro en el Vaticano El Papa junto al Juez Roberto Andrés Gallardo.

Pedido de indulto de CFK

Eugenio Zaffaroni viene de pedir el indulto de Cristina Kirchner y de expresar que la decisión de la Justicia federal representa "una situación catastrófica".

"Si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial. Es conveniente pensar el indulto como último recurso para que la Democracia preservada pueda intentar la restauración de la República", había dicho por 'AM 750', antes de que la expresidenta sea responsabilizada en el marco de la Causa Vialidad.

"A Cristina no se le puede exigir nada, es una mujer que ha dado todo. Se ha ganado muy legítimamente su posición en la historia. Ha sido maltratada en todas las formas, incluso como mujer, una cosa verdaderamente repugnante", dijo el ex juez luego de que la vice diga en sus últimas palabras ante la Justicia que no iba a ser candidata.

Tanto Eugenio Zaffaroni como Roberto Gallardo son dos personalidades que mantuvieron una relación cercana al Sumo Pontífice. De hecho, con el juez porteño se conocieron cuando Aníbal Ibarra gobernaba la ciudad de Buenos Aires.

Más noticias de Urgente24

La energía solar superará este 2023 al petróleo, pero es insuficiente

Dolarización: Desde USA avisan que es una "terrible idea"

Golpe a la City: El dólar blue se desplomó

Dolarización: Desde USA avisan que es una "terrible idea"

AFIP: Incautan 11.733 Tn de granos en feedlot de Colón (PBA)