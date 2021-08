Carla Vizzotti dará detalles de la reunión con el Gamaleya

Desde Rusia, la ministra dijo que "por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos" Desde Rusia, la ministra dijo que "por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos"

Y agregó: "Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria. Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos".

Desde Gamaleya salieron a desmentir nuevas informaciones sobre su eficacia. Carla Vizzotti ofrecerá una conferencia de prensa desde el aeropuerto de Ezeiza, al que arribará desde Rusia con un cargamento de vacunas Sputnik V.

Reunión con Mikhail Murashko

Según la información que difundió el gobierno ruso, Carla Vizzotti y la asesora Cecilia Nicolini se reunieron el jueves de la semana pasada con el ministro de Salud local, Mikhail Murashko, donde hubo intercambio de elogios y agradecimientos, pero no se informó oficialmente las conversaciones sobre la demora en la llegada del segundo componente.

En el parte de prensa oficial, se destacó que Carla Vizzotti transmitió a Moscú que "en Argentina los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir entre diferentes tipos de vacunas, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos opta por la vacuna rusa" y subrayó que Nicolini "transmitió palabras de agradecimiento personal del presidente Alberto Fernández por la rápida respuesta y asistencia en el momento en que el presidente de Argentina se contagió de COVID-19". Más allá de un compromiso de avanzar con "un trabajo adicional para mejorar" la provisión de la Sputnik V, no hubo nuevas definiciones.

Carla Vizzotti, antes de abordar

En una entrevista antes de abordar el avión de regreso, Carla Vizzotti destacó que se está "muy cerca de cumplir el objetivo de llegar al 60% de cobertura con dos dosis de los mayores de 50 años", gracias al avance del plan de vacunación nacional contra el coronavirus.

La ministra precisó que en la actualidad "se superó el 60% del total de la población que inició el esquema de vacunación, y el 80% de los mayores de 18 años". Respecto de los próximos arribos de vacunas, expresó que "para esta semana se espera tener la liberación de ANMAT de alrededor de 600 mil dosis de componente 2" de la vacuna SputniK V que elabora en Argentina el laboratorio Richmond lista para ser distribuida y aplicada.

En tanto, agregó que el laboratorio AstraZeneca "anunció" al Gobierno nacional que "antes de fin de mes" se estarán "recibiendo 2,2 millones de dosis". Carla Vizzotti explicó que "se avanzó mucho en agosto" en el plan de vacunación, tal como el Gobierno nacional se lo había propuesto y detalló que se comenzó el mes "con 7 millones de segundas dosis aplicadas", alcanzando "los 11 millones y medio" en la actualidad.

"Esperamos aplicar dos millones y medio más en los próximos días que quedan para completar en agosto las 7 millones de segundas dosis que dijo el Presidente (Alberto Fernández)", amplió y apuntó que "se están usando las vacunas de Moderna para completar los esquemas, tanto de Sputnik como de AstraZeneca", y agregó que se sigue "generando evidencia junto con el Fondo Ruso en el estudio de intercambiabilidad" de vacunas de distintos laboratorios, para la segunda dosis. Esto es para poder avanzar y completar el esquema de vacunación de quienes ya deben recibir la segunda dosis, sobre todo a los mayores de 50 años. La idea, dijo, es "ir bajando el intervalo de aplicación de 90 a 60 días en quienes iniciaron esquema con Sputnik V", además de darles la segunda dosis a quienes ya están en fecha de hacerlo o, incluso, superaron el período de 90 días.