Cacho Garay detenido: Orgías, abuso sexual y armas

image.png

La imputación de Garay por "tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y amenazas con armas en contexto de violencia de género" se definió cuando el fiscal comprobó que dos de las armas incautadas son aptas para ser disparadas, ya que funcionan bien, y no estaban declaradas, según publicó Diario de Cuyo.

"Las amenazas muchas veces se dieron con armas que tenía el señor. A lo largo de estos 13 años sufrió todas las violencias habidas y por haber y distintas clases de abuso, además refirió que fue sometida a orgías. Es horroroso lo que vivió", explicó el letrado de Macías.

Según indicaron en Socios del Espectáculo: “ Verónica Macías indica en la denuncia que la obligaba a tener relaciones sexuales con él y con otras personas en las que él participaba mirando. Como él no se quería ir de la casa familiar, la llevaron a ella a un refugio para protegerla, estaban casados hace trece años”.

Garay hasta el momento se encuentra alojado en la comisaría 11 de Lujan de Cuyo. Pero según publicaron los medios locales, es inminente su excarcelación bajo fianza. Aunque no podrá volver a su casa ya que se le expidió la exclusión del hogar.

La palabra de Cacho Garay tras su detención

Según publicó el diario local Los Andes, el descargo de Garay lo realizó a través de su cuenta de Facebook. Allí, compartió una imagen con la que se declaró inocente “Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”, sostuvo, acompañado de una imagen con una frase de Salvador Dalí.

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mi, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no haba nadie, y cuando lo hacen sólo dicen maravillas", relata la frase.

image.png

Más contenido en Urgente24:

El Encargado 2da. temporada: Qué dijo Guillermo Francella

Previaje 4: Cuáles serán los precios de los hoteles

El truco para evitar pagar más por el exceso de equipaje

Margot Robbie provoca furor tras nuevo trailer de 'Barbie'

Marley se va del país: Lucas Benvenuto en la mira por Telefe