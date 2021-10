En tanto, mientras que para el 96,4% de los votantes de Macri la falta de credibilidad del Presidente explica buena parte de la derrota del FdT en las PASO, eso pasa en el 62,5% de los del Presidente.

Ahora bien, según se anticipa, lo medular de la estrategia electoral del oficialismo de cara a noviembre pasará por llevar a las urnas a aquellas personas que no fueron en septiembre.

Creen en el FdT que la merma en la concurrencia que se registró el 12/09 se explica principalmente por la ausencia de sus propios votantes.

zuban-factores.jpg Factores de incidencia en la derrota del Frente de Todos. Fuente: Zubán/Córdoba.

Sin embargo, este factor se encuentra entre los menos considerados de la encuesta de Zubán/Córdoba, especialmente entre los votantes de Alberto Fernández.

En la tabla general, este elemento influyó en la derrota del oficialismo para el 42,9% de los consultados (sólo superando al 36,7% que opinó que fue más decisivo que "Juntos por el Cambio trabajó mejor"), pero se reduce al 40% entre los que votaron al FdT en 2019, de los que el 47,5% cree que no fue determinante. Un 12,9% no sabe o no contesta.

Lo curioso es que la convicción con la que trabajan los estrategas del oficialismo es mayormente compartida por los votantes de Macri, dado que el 52,7% de estos cree que "que haya ido menos gente a votar" fue lo que perjudicó al oficialismo en las primarias. 34,7% cree, en cambio, que el abstencionismo no tuvo ninguna influencia en el resultado.

Tal vez sea un dato que en el comando de campaña oficialista deberían tener en cuenta en alguna medida.