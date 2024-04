¡Atención, Alberto Fernández! Anuncian Registro de Violaciones de DDHH en pandemia

Cabe recordar que hubo más de 130.000 personas fallecidas por Covid 19. Entre ellas, hubo historias que trascendieron por vivir situaciones graves que reflejaron la falta de eficiencia de las autoridades para afrontar la pandemia.

Fue el caso de la imagen de Lara Arreguiz, la joven de 22 años que pasó horas tirada en el frío piso de un hospital público de Santa Fe, a la espera de una cama en terapia intensiva pero fue demasiado tarde: falleció cuatro días más tarde.

"Ingresamos y Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor nos hagan pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin Covid", contó su madre en ese momento.

fiesta olivos.jpg Alberto Fernández y Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020, durante la fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente, cuando ese tipo de encuentros estaba expresamente prohibido por orden del propio Presidente... Y sin barbijos ni la distancia social que promovía el Gobierno para evitar contagios por la pandemia.

También, el caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que no pudo despedirse de su padre en Córdoba. El hombre, que había viajado desde Neuquén, no le dieron la autorización sanitaria para ingresar a la provincia y ver a su hija por no presentar un certificado con el hisopado (PCR) con resultado negativo.

"Tengo todos los permisos. Tengo el resultado del hisopado, tanto que me rompieron las pelotas con el COVID. Me lo hice el lunes y me dio negativo. Estos hijos de puta no me dejaron pasar para ver a mi hija. Esto no va a quedar así", dijo Pablo Musse tras la muerte de Solange.

Otras noticias de Urgente24

Texas mira de cerca Vaca Muerta, a la espera de la revancha presidencial

Fractura del bloque La Libertad Avanza: Éxodo de Oscar Zago y otros

Veloz e imprudente amanecer de Javier Milei hacia las urnas 2025

Ualá, Mercado Pago y Naranja X actualizaron sus intereses: Cuál paga más por tener plata en la cuenta

Diana Mondino, China, las falsas acusaciones de Richardson y el control a la estación espacial