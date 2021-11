Argentina ya es uno de los países líderes en jóvenes ni-ni

“En promedio, de cada 10 argentinos cuya formación ha alcanzado el nivel terciario apenas 2 no consiguen empleo, pero esta cifra asciende a 4 cuando se trata de personas que no alcanzaron más allá del nivel secundario superior, a este promedio se le debe sumar el hecho de que apenas el 40 por ciento concluye sus estudios terciarios y el 60 por ciento no avanza más allá de la graduación secundaria, de los cuales el 28 por ciento no supera el nivel primario. Además es importante reducir el porcentaje de jóvenes ni-ni que actualmente es del 24 por ciento, para que en el futuro estos jóvenes tengan mejores probabilidades de encontrar un trabajo”, esta la alarmante conclusión del informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano (UB), desarrollado sobre la base de los datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).