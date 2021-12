Argentina en transición y 10 claves de lo que está pasando

Las voces que propalan como una 'traición a los votantes' de Juntos por el Cambio la ruptura del bloque de la UCR -aunque participan del mismo interbloque-, no califican igual otras acciones similares.

Rodrigo de Loredo, gran apuesta de su suegro, el ministro Oscar Aguad para satisfacer la necesidad de Mauricio Macri y el reclamo de Grupo Clarín. Rodrigo de Loredo, el enemigo público de Mario Negri.

10 claves

La forma en que se armaron las listas producto de elecciones internas en Ciudad de Buenos Aires y las provincias e Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, se lo consideró un acierto electoral de la oposición, pero ahora se critica que busquen mantener la lógica que antes los enfrentó en las PASO.

Hay varios ítems a considerar:

Quizás de las PASO no surgieron liderazgos consolidados. Hay una enorme batalla pendiente que es por el control institucional del Comité Nacional de la UCR. Hay una contienda explícita por quiénes serán los presidenciables de la UCR. Hay una disputa no zanjada acerca de cómo será el relacionamiento futuro de la UCR con el PRO. Hay una melancolía en Mauricio Macri y Elisa Carrió por cómo convivían con Mario Negri. Hay resistencia de Macri y Carrió por aceptar la decadencia de Negri ya que sería aceptar la propia. Hay una cierta prisa de Macri y Carrió por priorizar una embestida, que imaginan 'final', contra el gobierno de Alberto Fernández. Hay una ilusión de Macri y Carrió por acortar el mandato de Fernández y forzar una Asamblea Legislativa para regresar al poder. Hay un malestar en general de Macri y Carrió por el diálogo que tanto en el PRO como en la CC-ARI mantienen con el archienemigo Sergio Massa, inevitable además para cualquiera que sea diputado nacional. En los comicios, y ahora, sólo los moviliza la ambición de llegar al poder. De las PASO no han surgido liderazgos irrefutables, motivo por el cual ¿por qué no ocurriría lo que sucede?

carrio.jpg Elisa Carrió y Mauricio Macri siempre juntos hoy día pero el presente no es el pasado, y la situación ha cambiado.

La lapicera

En el Frente de Todos la situación fue inversa. Se decidió no abrir las PASO para evitar competencias internas, acatando la decisión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y sus más cercanos para no desafiar ese liderazgo.

Los Kirchner nunca gustaron de las PASO porque les apetecía decidir hasta los candidatos a concejales en Calamuchita desde la habitación matrimonial en la Quinta de Olivos.

El resultado planteó un interrogante filosófico: ¿Lo que era es lo que sigue siendo?

Varios jefes territoriales se comenzaron a preguntar la conveniencia de seguir aceptando sin chistar el Gran Dedo de CFK. La primera respuesta la dio Alberto Fernández 3 días más tarde de las elecciones cuando prometió elecciones internas para todos.

El Jefe de Estado encontró en la derrota la posibilidad de desempolvar el nacimiento de su propio liderazgo. Por ahora, a medias.

Fernández no quiere -y no puede- prescindir de la decisión política sobre la coalición que ejerce CFK. Incluso en la determinación más importante que definirá los 2 años que restan del actual mandato presidencial del Frente de Todos, que es el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional.

El mensaje de CFK al Presidente fue concreto. Quien tiene la lapicera es él, pero eso no lo convierte en el líder del espacio político. De cómo use ese instrumento dependerá la manera en que subsista o no la actual forma de la coalición oficialista.

alberto triste 2P.jpg La lapicera sigue siendo de Alberto Fernández. La duda es si quiere utilizarla y asumir sus consecuencias.

Horizontales vs. Verticales

La horizontalidad política tiene estas cosas. Nadie dentro de un sector puede prevalecer de manera contundente sobre el otro como para guiar en todas decisiones.

El oficialismo se construye sobre 3 pilares:

el Presidente, la vicepresidenta y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa -reelecto por unanimidad, dato no menor porque logró un momento de verticalidad entre tanta horizontalidad- .

Ninguno se impone sobre los otros. Es la característica del presente oficialismo nacional con derivaciones hacia abajo.

Lo mismo sucede en Juntos por el Cambio. Hace mucho tiempo que la figura de Mauricio Macri no alcanza como aglutinante ineludible.

Su lugar lo busca ocupar Horacio Rodriguez Larreta apelando más a seducciones materiales que a empatía política. Por ahora no le alcanza. La demostración más cabal se vivió durante la semana que pasó con el desafío de Elisa Carrió y el episodio de la UCR. Habrá nuevos capítulos en el tránsito hasta 2023.

En la percepción de la verticalidad en la conducción política es importante para los intendentes municipales bonaerenses lograr la posibilidad de un nuevo mandato que la ley no se los permite.

La conducción de los territorios no permite atomizar el poder. No funcionan las colaciones ni la idea de “democracia parlamentaria”. El título de 'barón' no se comparte. Se ejerce o se delega temporalmente. Cederlo es sinónimo, a la larga o corta, de perderlo. De ser desafiados por sus propias creaciones. Aunque sean de la familia.

kicillof-maximo-massa-e-intendentes.jpg Los intendentes peronistas quieren sortear la restricción que les impide la reelección. Foto: Twitter @Kicillofok

El fallo judicial

Por estas horas se ven ejemplos muy claros. La ley votada en 2016 está lejos aún se ser modificada. Tanto en el Frente de Todos, básicamente el Frente Renovador, como en el PRO, se resisten a cambiar lo que ellos mismos votaron.

Mientras tanto, los jefes comunales que transitan su segundo mandato desde 2015 comenzaron su éxodo. Muchos de ellos recalan en otros cargos nacionales y provinciales.

Otros podrían sumarse en los próximos días, mientras piden licencia para no quedar 'en falsa escuadra' ante un 'regalo' que les concedió Maria Eugenia Vidal en 2019 cuando reglamentó la ahora cuestionada ley: el articulo 1 concede la oportunidad de abrir una puerta para volver a presentarse en 2023.

Este jueves 09/12 asumen los legisladores provinciales que, de existir la voluntad política, podrían abordar proyecto ya presentados sobre el tema y una reciente resolución judicial a partir del planteo que hizo la concejal de Malvinas Argentinas, Carina Pavón, del oficialismo local.

El juez en lo contencioso administrativo de San Martín, Jorge Aníbal Ocampo, promovido por el entonces líder de Tres de Febrero, Hugo Curto, hizo lugar a una medida cautelar sobre el articulo 7 de la ley, pero aún no resolvió sobre la cuestión de fondo. Por ahora rige sólo para la edil. Pero es una puerta que se abre.

La puja por conformar los bloques y la conducción de ellos en la futura legislatura bonaerense es otra muestra de este tiempo político.

En Juntos, la jefatura en la Cámara Alta se tensa porque no está claro quién manda en la coalición. Y así en otros aspectos.

En el oficialismo provincial pasa lo mismo en Diputados mientras que en el Senado será Teresa García, quien había integrado el gabinete de Axel Kicillof, elenco que tendrá variantes en las próximas horas. Lo que más se comenta es un cambio en Educación pero no será exclusivo ni excluyente.

La horizontalidad llegó hasta el despacho del gobernador quien con su manera de manejarse fue gestando el enojo de peronistas tradicionales y, sobre todo, de Máximo Kirchner.

En La Plata dan un ejemplo: “Si Máximo pedía algo, querían que llamara CFK para refrendar el pedido. Cuando esto pasaba, si la solicitud era un vaso de agua, le daban uno por la mitad. En algun momento, la política te pasa factura”.

¿A qué política se refieren? ¿A la política de Axel Kicillof cuando exige que no pidan favores indebidos a proveedores del Estado? Final abierto.