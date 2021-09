Anuncios para Rosario y Aníbal Fernández habló del "faso"

‘No estigmatizar’

Antes de la reunión, Aníbal Fernández se refirió al consumo de drogas y pidió no estigmatizar a algunos consumidores, pero primero advirtió: “No he probado ninguna de las sustancias, las veces que he luchado por eso he luchado por otros, no por mí. Lo que diga esta gente me deja sin cuidado”.