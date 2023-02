Aníbal Fernández desactiva al PRO e importa pistolas Taser

Pistolas taser.jpg

Ahora bien, la idea del macrismo era utilizar las armas de electrochoque en lugares de gran concurrencia como aeropuertos, pero la sucesora de la Presidenta del PRO prefirió que queden en manos de los grupos de élite de cada fuerza federal: Albatros de Prefectura, Alacrán de Gendarmería, Grupos Tácticos de PSA y el GE1, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de PFA.

Por lo tanto, los efectivos correspondientes, para poder portarlas, deberán cumplir el “protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad” vigente desde entonces.

En tanto, las pistolas de electrochoque que compró el Ministerio bajo la gestión de Bullrich habían quedado en poder de la PFA. Fuentes de esa fuerza indicaron que no las utilizaron porque el modelo X26P tienen un solo cartucho, no cuentan con arco de advertencia ni cámara que pudiera dar respaldo a la actuación que busca evitar muertes.

Su uso sería solo en casos de situaciones de toma de rehenes, secuestros, un intento de suicidio y diversos operativos. Aníbal Fernández indicó que las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos (N° 20.429 de 1975) y los Decretos N° 395/1975 y N° 1039/1989.

Bullrich vs Larreta

Sin embargo, debido al tema de las pistolas Taser, existe una pelea entre la líder del PRO, Patricia Bullrich y el entorno del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Esto se debe a que la primera acusó a la administración porteña de no tener la decisión política de utilizar las pistolas Taser.

En una entrevista con A24, Bullrich comentó:

Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie. Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie.

larreta vs bullrich.jpg Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (Foto: Infobae)

Por otro lado, en las redes sociales, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, compartió que “CABA ya decidió usar las taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas”.

La importación de armas requiere la autorización del Gobierno Nacional, por lo que la traba está en la Justicia. La discusión, que puso en relieve el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro en licencia, fue sobre la dificultad de traer al país un lote de 60 pistolas Taser X2 compradas a través de la empresa Buccello S.A.

El funcionario planea tener una “Brigada Taser” para cada comuna y que puedas ser convocados en las situaciones que ameriten como lo fue el caso de Juan Pablo Roldán, el policía de la PFA asesinado frente al MALBA.

A pesar de que mucha gente cree que las pistolas Taser pueden usarlas en los casos de mala praxis, no significa que eso pueda ocurrir siempre. En muchas ocasiones han ocurrido muertos por 'gatillo fácil' y, sin embargo, a los policías no les han quitado sus pistolas o carabinas alimentadas con municiones de plomo. También suceden errores en las cirugías pero no por eso la medicina prescinde de las intervenciones quirúrgicas.

Larreta, desde su cuenta de Instagram, sostuvo que “un arma de fuego mata, las Taser no. Por eso son la mejor opción para que un policía pueda detener a un delincuente en lugares con mucha gente”. Criticando al Gobierno Nacional agregó que “no inventemos argumentos vergonzosos. La gente necesita que la cuidemos, terminemos con debates ridículos y protejamos a la gente cuidando a los que nos cuidan".

