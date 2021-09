"Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso", expresó la diputada del Frente de Todos.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1438533239526903808 La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros.

Eso no se hace Señora.

El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar... — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 16, 2021

Tras este mensaje de Aníbal Fernández, el Presidente tuvo una reacción: no hizo comentarios pero sí le dio Me Gusta (Like) al tuit en cuestión: