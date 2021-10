Allanamiento a la Obra Social del Poder Judicial

Entre las irregularidades denunciadas, figuran el tratamiento 'VIP' a algunos afiliados con acceso a los jefes de la Obra Social; la administración financiera de los fondos del organismo; y la contratación de una empresa de ambulancias ('Emergencias Médica Integral S.A') aparentemente vinculado al director de la obra social.

Lapidario informe de Daniel Marchi

El administrador Daniel Marchi pidió informes a diferentes áreas de la obra social y luego elevó a los jueces de la Corte un lapidario informe en el que señala, entre otros aspectos, que la estructura organizativa es precaria porque hay un solo director y otros dos cargos en el directorio vacantes. También afirma que existen áreas sensibles de la organización vacantes, como la Subdirección de Administración o la Auditoría Interna, o que están ocupadas por personas contratadas en sistemas o control de facturación.

informepjn.jpg Imagen del informe de Daniel Marchi a la Corte Suprema.

También advierte que se enfrentan 224 juicios por mala praxis, que el sistema informático "es obsoleto y alto riesgo" y que los subsistemas, además de ser precarios, no están integrados, son vulnerables y no son eficaces para la gestión.

Los servidores son vulnerables y hay riesgo de pérdida de información, añadió Daniel Marchi:

En el caso de la compra de medicamentos, se señala que hay diferencias entre el stock que figura en el sistema y el stock físico de remedios En el caso de la compra de medicamentos, se señala que hay diferencias entre el stock que figura en el sistema y el stock físico de remedios

Daniel Marchi expuso además que en la obra social no hay herramientas de gestión, no se hacen presupuestos, no hay manuales de procedimiento y que la litigiosidad se duplicó en los últimos 10 años. También señaló que existe un alto riesgo en la contabilidad e integridad de la información y, por ende, en la toma de decisiones inherentes a la gestión.

"No se puede asegurar la confiabilidad y oportunidad de la gestión de información financiera", agrega en otro apartado el informe que determinó la auditoría.