Alberto Fernández pidió a CFK "terminar con el desencuentro"

"Quiero que dejemos de lado a los cultores del 'no se puede' y que podamos construir entre todos, porque es hora, y porque la pandemia alguna enseñanza nos tiene que haber dejado de que podemos construir el país que nos merecemos", enfatizó el mandatario desde la Casa Rosada.

A su vez, lamentó haber tenido que gobernar con la pandemia del covi-19 de por medio, y admitió que "no ve la hora" de poder trabajar en un contexto de normalidad.

“Solo tuve 99 días de normalidad como Presidente. No veo la hora de que el día 100 llegue, y siento que llegó. No debemos hablar tanto de lo que no pudimos porque la pandemia no nos dejó, sino que tenemos que hablar de lo que debemos hacer para encontrar el rumbo. Esta ley tiene que ver con eso, reivindica la cultura del encuentro y el diálogo”, dijo Alberto Fernández.

En su discurso, siguió tirando 'palitos' a CFK, y reflexionó sobre la necesidad de pensar diferente para poder avanzar:

“Para que el desarrollo sea armónico no hace falta que todos digamos lo mismo, que todos pensemos igual. Cada uno puede tener sus matices, pero no podemos discutir la necesidad de avanzar y dar más igualdad a la sociedad. Y el camino es el diálogo”, enfatizó.

De qué trata el proyecto que presentaron:

Por otro lado, y respecto al proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, lo que busca el Gobierno es el que las exportaciones crezcan de 65 mil a 100 mil millones de dólares y generar hacia 2030 unos 700 mil puestos de trabajo.

A su vez, el proyecto propone agregar valor a los productos para promover inversiones, incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, aumentar el ingreso de divisas y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030.

A su vez, el nuevo ministro el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, que irá al Congreso a defender el proyecto, informó que se establecerán cinco criterios (producción, empleo, ventas, exportaciones y nuevas inversiones) para establecer las líneas base de la “incrementalidad”.