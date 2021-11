El Presidente es el que está acá, que fue elegido por el pueblo en 2019 El Presidente es el que está acá, que fue elegido por el pueblo en 2019

"Vi como se preparaban para que esta semana haya un estallido. Todos vimos cómo especularon con el dólar. Como se preparaban para eliminar las indemnizaciones por despidos. Todos soñaron con voltear al Presidente de la Cámara de Diputados", dijo en alusión a la oposición.

Hizo una nueva convocatoria al diálogo con la oposición, pero reprochó la actitud de Mauricio Macri y Javier Milei por rechazarla. Dijo:

Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos haciendo negocios. Si Milei no quiere hablar que se quede encerrado con aquellos compañeros que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada tenemos que hablar con ellos

Mensaje interno

Fernández también envió un mensaje hacia dentro de la coalición de gobierno, donde la relación con su vice Cristina Kirchner -a quien mencionó poco en su discurso- es cada vez más tensa. El Presidente pidió que se de "un debate" al interior del Frente de Todos. Dijo:

El tiempo que se inicia, que no sea un tiempo de silencio. Quiero que debatamos de cara a la gente, que el Frente se abra y cada uno pueda opinar y encontremos la síntesis que nos permita avanzar en la Argentina

"Tenemos que animarnos a llevar adelante ese debate, sabemos que somos una fuerza diversa", dijo y en ese sentido insinuó una competencia interna en la que "desde el último (candidato a) concejal hasta el Presidente sea elegido por los compañeros del Frente de Todos".

Fue enfático respecto a la carrera por 2023, cuando se dará el recambio presidencial. Pidió llegar a ese año "con toda la fuerza". Dijo:

Tenemos que hacer lo necesario para que en 2023 nos aseguremos una victoria rotunda

alberto-plaza2-na.jpg Alberto Fernández habló ante unos 100 mil militantes en la Plaza de Mayo. Foto: NA.

Más definiciones

"Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo", dijo.

Fernández aseguró que "militar en política es un enorme acto de amor" y convocó a "estar unidos y traccionar todos para un mismo lado" para "dar inicio a esta segunda etapa de gobierno, en la que empecemos con toda nuestra fuerzas a levantar lo que hay que levantar en Argentina".

Por otro lado, el mandatario consideró necesario "trabajar con mucha firmeza" y "reconstruir las fuerzas de seguridad que, al servicio de la democracia, defiendan a los ciudadanos" y que "persigan a los delincuentes" para que luego sean sometidos a "un juicio bajo el sistema del estado de derecho".

En un análisis de materia económica, Fernández remarcó que se deja atrás la pandemia y “empieza a asomar un futuro mejor”. “Lo vemos cuando vemos cómo está la economía argentina, que está creciendo a un ritmo superior al 9%, una de las economías que más crece en todo el mundo. Que con el crecimiento de este año va a recuperar, seguramente, lo que se ha perdido en la pandemia”, sostuvo.