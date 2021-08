"Quiero serles franco, no tenemos incorporado mucho en nuestro léxico político la palabra gente, pero tenemos incorporado en el alma el compromiso con cada argentino y argentina. Hacemos por la gente. No vinimos a hacer publicidad con estas obras, venimos a disfrutar con ustedes estas obras que se han terminado, hacemos por la gente", aseguró.

"Escuchaba a alguien que decía que el Gobierno tiene que tener capacidad de autocrítica, entonces me puse a revisar, quizás en estos 2 años no hicimos lo que debíamos hacer y nos equivocamos", comenzó el mandatario, para luego mencionar, con ironía, sus promesas cumplidas: "pero le dijimos a los jubilados que iban a tener los medicamentos gratis y los tienen, les dijimos a todos ustedes que se acababa el tiempo donde los argentinos y argentinas padecían aumentos de tarifas del 1000% y eso ya no pasa en la Argentina. Y después dije me criticarán porque arreglé la deuda externa irresponsable que ellos dejaron con acreedores privados, y debo haberme equivocado porque logré un ahorro de US$37 mil millones que la Argentina dejará de pagar".

"¿En qué nos equivocamos Kato?", le preguntó a Gabriel Katopodis con ironía. "Me quedé pensando...¿nos equivocamos en crear el ministerio de Salud, el ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿En poner de pie los hospitales que ellos abandonaban y que se jactaban de nunca querer terminarlos? ¿Será en eso que nos equivocamos, Kato? ¿O poniendo hospitales móviles en cada lugar de la Argentina que lo necesitó?"

Y continuó: "Tal vez Mayra nos equivocamos porque hay un millón 260 mil argentinos que ya no pagan más Ganancias... ¿será eso? ¿O nos equivocamos porque había prometido que iba a ampliar los derechos de la mujer y salió la ley del IVE y de los mil días, será por eso?"

"¿Será porque cuando llegó la hora de negociar vacunas lo hicimos de manera firme y le exigimos a los laboratorios que no se abusen de la Argentina? ¿O cuando fuimos de los primeros países en empezar a vacunar? ¿Será que en eso nos equivocamos también?", insistió Alberto Fernández. "¿Será que no le privamos a nadie de obra pública?", agregó durante su discurso en Quilmes.

"Es muy posible que hayamos cometido errores, pero no fueron inconductas, fueron errores. Pero nuestros errores, cuando nos equivocamos siempre fue a favor de la gente, no en contra de ellos. ¿Qué es lo que no nos perdonan a nosotros? ¿Que seguimos negociando con el FMI exigiendo mejores condiciones para que nuestro pueblo no siga postergado? ¿Que terminamos con los créditos UVA y empezamos con los del Procrear a tasa cero para que cualquier trabajador o trabajadora tenga vivienda? ¿Será que cuando dije que entre la salud pública y los bancos, entre la educación pública y los bacos, yo me quedo con la salud y la educación pública?", insistió Alberto Fernández.

"Les dije que íbamos a empezar por los de abajo. Por eso nos ocupamos de los que peor estaban, por eso implementamos el IFE, la Tarjeta Alimentar...", enumeró el presidente.

"Representamos los intereses de ustedes, no de los bancos ni de los acreedores, eso no tiene que explicármelo ningún coach", aseguró Alberto Fernández.

"Sé que otros proponen otro país, hablan de libertad, dicen que encerramos a la gente, la verdad créanme que lo único que quise fue cuidarlos cuando la ciencia nos decía que aislarnos era la única manera de cuidarnos", prosiguió.

"Quiero convocarlos a la reflexión... la Argentina padeció en los últimos 4 años antes de la pandemia, y padecimos durante los dos años de la pandemia. Merecemos un país más igual, que se desarrolle federalmente. Queremos la felicidad de los nuestros y que se entienda que los nuestros son los argentinos y argentinas, no los que votan al Frente de Todos", finalizó.