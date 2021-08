Alberto Fernández: "En estos días me cuestionaron mucho"

"Lo que me preocupó mucho en este tiempo era que no se apague la llama del arte. En estos días me han cuestionado mucho pero la verdad es que me ocupé de hablar con muchos de ustedes, Pablito vino a verme, Florencia Peña vino a verme, Luis Brandoni vino a verme, Carlos Rottemberg, un montón de gente que tenía la misma preocupación que yo de cómo remontar esto", dijo Alberto Fernández en referencia al escándalo que se generó por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena, aclarando una vez más que estas visitas tenían meramente una finalidad laboral y no social.

Previo a su discurso, Alberto Fernández recibió en el escenario a Liliana Herrero -pareja del fallecido intelectual Horacio González- y le dio un cálido abrazo. " Gracias Liliana, quiero verte bien, Horacio nos dejó lo mejor, disfrutémoslo", le dijo.

"Hay gente muy valiosa, veo a Juan Falú, a Santoro, el compañero de siempre... a Carlos Rottemberg, lo vi a Pablo Echarri también, gracias por estar", agradeció el presidente.